Учителем года в Татарстане стал казанский преподаватель физики

Он отметил, что в республиканском конкурсе по четырём номинациям участвовали 65 педагогов, из них 21 казанский учитель. Учителя из столицы Татарстана завоевали пять призовых мест, 10 педагогов стали лауреатами конкурса. Лауреатами в номинации «Учитель года» стали педагоги школы № 98, гимназий № 19, 122.

Среди учителей татарского языка и литературы победила Эльмира Абсалямова из школы № 39. Лауреатами стали педагоги гимназии № 27, лицея № 159, школ № 71 и 170.

В номинации «Педагогический дебют» второе место занял учитель истории гимназии № 19 Евгений Лобанов, а третье место досталось учителю истории лицея № 121 Эльвине Бекмурзаевой. Лауреатом стала учитель биологии гимназии № 139.

В номинации «Воспитатель детского сада» второе место заняла музыкальный руководитель детсада № 177 Анастасия Шергина. Лауреатами стали педагоги из детсадов № 387 и 380.

Мэр Казани Ильсур Метшин пожелал победителю успехов осенью в Санкт-Петербурге, где он представит республику на российском уровне.

«На городском конкурсе Радик Хабиров занял третье место, а на республиканском — первое. Это говорит об уровне конкуренции среди конкурсантов», — отметил мэр.