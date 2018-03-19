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12:42 (мск), источник: КрымPress

Выборы в Крыму прошли без чрезвычайных происшествий

Выборы в Крыму состоялись и они прошли без чрезвычайных происшествий — сообщили в МЧС России по РК.

Весь личный состав чрезвычайного ведомства, отмечают специалисты, с 16 по 19 марта был переведен в режим функционирования «повышенная готовность». На каждом постоянном избирательном участке было осуществлено дежурство личного состава Главного управления, специалистов ГКУ РК «Пожарная охрана Крыма», аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС» и «безопасный город», а также сотрудники других заинтересованных ведомств.

«Для обеспечения безопасности во время проведения выборов и подсчета бюллетеней в общей сложности были задействованы 1158 специалистов Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), из них от МЧС России — 953 человека личного состава», — цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Шахова.

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