Выборы в Крыму прошли без чрезвычайных происшествий

Весь личный состав чрезвычайного ведомства, отмечают специалисты, с 16 по 19 марта был переведен в режим функционирования «повышенная готовность». На каждом постоянном избирательном участке было осуществлено дежурство личного состава Главного управления, специалистов ГКУ РК «Пожарная охрана Крыма», аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС» и «безопасный город», а также сотрудники других заинтересованных ведомств.