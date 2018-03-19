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12:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Юрий Башмет не приедет на открытие своего центра в Воронеже

Образовательное учреждение будет работать в музыкальном колледже на Никитинской.

Источник: Комсомольская правда

Воронеж вошел в число шести городов, где начинают свою работу образовательные центры Юрия Башмета для одаренных детей. 21 марта он открывается в специальной музыкальной школе (колледже) на Никитинской, 26.

Для талантливых детей города и области создадут условия для развития и совершенствования их музыкальных способностей. Работа образовательного центра Башмета направлена на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей. В течение года в учебное заведение будут приезжать с мастер-классами по разным специальностям ведущие российские и зарубежные педагоги — талантливые дети и преподаватели получат возможность непосредственно у себя в городах заниматься с прославленными музыкантами и замечательными педагогами мирового уровня.

К сожалению, сам Юрий Башмет не приедет на церемонию открытия центра.

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