Юрий Башмет не приедет на открытие своего центра в Воронеже

Воронеж вошел в число шести городов, где начинают свою работу образовательные центры Юрия Башмета для одаренных детей. 21 марта он открывается в специальной музыкальной школе (колледже) на Никитинской, 26.

Для талантливых детей города и области создадут условия для развития и совершенствования их музыкальных способностей. Работа образовательного центра Башмета направлена на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей. В течение года в учебное заведение будут приезжать с мастер-классами по разным специальностям ведущие российские и зарубежные педагоги — талантливые дети и преподаватели получат возможность непосредственно у себя в городах заниматься с прославленными музыкантами и замечательными педагогами мирового уровня.