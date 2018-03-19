Юрий Башмет не приедет на открытие своего центра в Воронеже
Образовательное учреждение будет работать в музыкальном колледже на Никитинской.
Образовательное учреждение будет работать в музыкальном колледже на Никитинской.
Воронеж вошел в число шести городов, где начинают свою работу образовательные центры Юрия Башмета для одаренных детей. 21 марта он открывается в специальной музыкальной школе (колледже) на Никитинской, 26.
Для талантливых детей города и области создадут условия для развития и совершенствования их музыкальных способностей. Работа образовательного центра Башмета направлена на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей. В течение года в учебное заведение будут приезжать с
К сожалению, сам Юрий Башмет не приедет на церемонию открытия центра.
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