В Челябинске стартовала акция ГИБДД «Весенние каникулы»

Источник: РИА "Новости"

С 19 марта по 1 апреля 2018 года сотрудники ГИБДД в Челябинской области проведут профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» — детям объяснят правила поведения на проезжей части, их родителей оштрафуют в случае отсутствия удерживающего устройства и ремня безопасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Особое внимание госавтоинспекторы обещают уделить выявлению нарушений правил перевозки детей и проезда пешеходных переходов: 21 и 30 марта 2018 года контрольные мероприятия пройдут возле школ.

«Госавтоинспекция призывает водителей и родителей быть особенно внимательными к безопасности детей на дороге. Культура поведения, строгое соблюдение правил дорожного движения, ответственность за жизнь и здоровье ребенка поможет воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на улице», — говорится в сообщении.