Главу Озёрской администрации оштрафовали за покупку букета на бюджетные деньги
Прокуратура нашла нарушения при соблюдении главой администрации Озёрска требований федерального законодательства. Об этом сообщает
Прокуратура нашла нарушения при соблюдении главой администрации Озёрска требований федерального законодательства. Об этом сообщает
Выяснилось, что глава администрации выделила 600 рублей на покупку цветов из муниципальной программы «Развитие культуры в Озёрском городском округе на 2017−2019 гг.». Букет подарили одному из сотрудников в честь юбилея.
При этом программа не предусматривает такого расходования средств. Деньги можно тратить только на целевые мероприятия — организацию выставок, концертов, смотров, библиотечных услуг и так далее.
Поэтому против главы администрации возбудили дело о нарушении и наложили штраф. Его сумма составила 20 тысяч рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.