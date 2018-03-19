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12:56 (мск), источник: Клопс.ru

Главу Озёрской администрации оштрафовали за покупку букета на бюджетные деньги

Прокуратура нашла нарушения при соблюдении главой администрации Озёрска требований федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Клопс.ru

Выяснилось, что глава администрации выделила 600 рублей на покупку цветов из муниципальной программы «Развитие культуры в Озёрском городском округе на 2017−2019 гг.». Букет подарили одному из сотрудников в честь юбилея.

При этом программа не предусматривает такого расходования средств. Деньги можно тратить только на целевые мероприятия — организацию выставок, концертов, смотров, библиотечных услуг и так далее.

Поэтому против главы администрации возбудили дело о нарушении и наложили штраф. Его сумма составила 20 тысяч рублей.

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