Источник: Агентство «Москва»

Дорожники порекомендовали воронежским автомобилистам отказаться от поездок в ближайшие сутки. Если это сделать невозможно, то следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, предупредила пресс-служба «Чернозёмуправтодора», обслуживающего трассы региона.

Дорожники со ссылкой на гидрометцентр сообщают, что сложная ситуация на трассах сохранится до 21 марта — в течение суток в области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха — от -4 до -10 градусов мороза. Ранее МЧС предупреждало о непогоде.

— Проезд на федеральной сети дорог этих областей в настоящее время обеспечен в полном объеме. В круглосуточном режиме на трассах дежурит 98 единиц техники в Воронежской области. В случае необходимости количество техники будет увеличено. Диспетчерская служба через систему метео- и видеонаблюдения в режиме онлайн получает информацию о состоянии проезда и координирует действия дорожных служб, — отчитались дорожники.