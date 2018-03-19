В Безенчуке приставы заставили чиновников отремонтировать дороги

Дороги не соответствовали требования ГОСТа: на них были ямы и кочки, которые превышали предельно допустимые показатели по длине, ширине и глубине.

— Нарушения законодательства не позволяли гарантировать требуемый уровень безопасности для водителей транспортных средств. Администрация населенного пункта не обеспечила надлежащее содержание и ремонт указанных выше дорог, чем нарушила права неопределенного круга лиц, — прокомментировали в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

Суд обязал местных чиновников привести дорогу в надлежащий вид.

В отношении администрации Безенчукского района возбудили исполнительное производство. В случае неисполнения обязанностей нарушителю пришлось бы заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.