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13:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Безенчуке приставы заставили чиновников отремонтировать дороги

Плохие дороги в Безенчуке стали поводом для судебного разбирательства.

Дороги не соответствовали требования ГОСТа: на них были ямы и кочки, которые превышали предельно допустимые показатели по длине, ширине и глубине.

— Нарушения законодательства не позволяли гарантировать требуемый уровень безопасности для водителей транспортных средств. Администрация населенного пункта не обеспечила надлежащее содержание и ремонт указанных выше дорог, чем нарушила права неопределенного круга лиц, — прокомментировали в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

Суд обязал местных чиновников привести дорогу в надлежащий вид.

В отношении администрации Безенчукского района возбудили исполнительное производство. В случае неисполнения обязанностей нарушителю пришлось бы заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Дороги починили за пять дней, а должник предоставил судебным приставам акт выполненных работ.

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