Шотландский стриптиз-клуб взял на работу роботов-танцовщиц

В стриптиз-клубе Private Eyes в шотландском городе Абердин состоялось уникальное выступление роботов-танцовщиц Айрон Мэйден и Энни Дройд.
Роботы были придуманы британским конструктором Джайлсом Уокером. Они изготовлены из металлических частей и пластмассовых пластин, покрывающих части рук и ног, а также грудь. На месте головы у «танцовщиц» находится видеокамера. Все их действия контролируются компьютером.
Как и положено, выступали Айрон Мэйден и Энни Дройд на каблуках и с подвязками на ногах, куда восторженные посетители клуба с удовольствием засовывали бумажные купюры. В ходе своего выступления роботы прохаживались по сцене, приседали и исполняли танец на пилоне.
Владелец заведения Тони Кочрэйн рассказал, что с помощью таких танцовщиц пытался привлечь в клуб «гиковскую» аудиторию, однако выступление роботов привлекло в клуб и немало женщин.
Отметим, что впервые роботы-стриптизерши Айрон Мэйден и Энни Дройд были представлены широкой публике в январе этого года на технической выставке в Лас-Вегасе, однако до этого момента они еще ни разу не танцевали за деньги в настоящем стрип-клубе.
Первое в истории Великобритании выступление необычных танцовщиц обошлось владельцу заведения в 3,500 долларов за полчаса.
Но, судя по всему, такие затраты быстро окупились: по словам организатора, клуб намерен и дальше сотрудничать с роботами-стриптизершами.
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