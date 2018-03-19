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17:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Шотландский стриптиз-клуб взял на работу роботов-танцовщиц

Выступление «металлических танцовщиц» вызвало бурный восторг посетителей заведения.

В стриптиз-клубе Private Eyes в шотландском городе Абердин состоялось уникальное выступление роботов-танцовщиц Айрон Мэйден и Энни Дройд.

Роботы были придуманы британским конструктором Джайлсом Уокером. Они изготовлены из металлических частей и пластмассовых пластин, покрывающих части рук и ног, а также грудь. На месте головы у «танцовщиц» находится видеокамера. Все их действия контролируются компьютером.

Как и положено, выступали Айрон Мэйден и Энни Дройд на каблуках и с подвязками на ногах, куда восторженные посетители клуба с удовольствием засовывали бумажные купюры. В ходе своего выступления роботы прохаживались по сцене, приседали и исполняли танец на пилоне.

Владелец заведения Тони Кочрэйн рассказал, что с помощью таких танцовщиц пытался привлечь в клуб «гиковскую» аудиторию, однако выступление роботов привлекло в клуб и немало женщин.

Во время загрузки произошла ошибка.Выступление в Лас-Вегасе

Отметим, что впервые роботы-стриптизерши Айрон Мэйден и Энни Дройд были представлены широкой публике в январе этого года на технической выставке в Лас-Вегасе, однако до этого момента они еще ни разу не танцевали за деньги в настоящем стрип-клубе.

Первое в истории Великобритании выступление необычных танцовщиц обошлось владельцу заведения в 3,500 долларов за полчаса.

Но, судя по всему, такие затраты быстро окупились: по словам организатора, клуб намерен и дальше сотрудничать с роботами-стриптизершами.

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