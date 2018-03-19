Песков не стал советовать Грудинину, как поступить в споре с Дудем «на усы»

Источник: РИА Новости

Шестого февраля 2018 года гостем шоу «вДудь» на YouTube стал кандидат в президенты России Павел Грудинин. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил спор: если Грудинин наберёт меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — Дудь побреется налысо. Утром 19 марта Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

«Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого может потребовать только тот, кому он обещал», — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли он дать совет Грудинину, поскольку сам несколько лет назад находился в аналогичной курьезной ситуации.

Речь идет о споре с дочерью Елизаветой, которая взяла обещание с отца сбрить усы, если она успешно сдаст ЕГЭ. Елизавете удалось выиграть спор, после чего пресс-секретарь президента в 2014 году сбрил усы. Отвечая на вопрос, было ли ему тяжело выполнить тогда свое обещание дочери, Песков ответил: «Легко!».