Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть

В марте исследователи из Массачусетского технологического института предложили инновационную идею сохранения человеческого сознания в облаке с помощью заморозки мозга. Их стартап Netcom готов гарантировать всем желающим идеальное функционирование даже через несколько столетий. Единственная проблема: процесс консервации и оцифровки гарантирует смельчакам немедленную смерть.

Мозг мне оцифруй

Новейший вариант криоконсервации, который пропагандирует Netcom, сотрудники называют выдуманным термином «вибрификация». Он заключается в моментальной заморозке с помощью стабилизирующего альдегида, по сути превращающего мозг в прочное стекло. Однако чтобы процесс «остекленения» прошел успешно, его надо запускать в момент смерти, чтобы вовремя заменить кровь, приливающую к мозгу, на химическое вещество. Это позволит забальзамировать структуру нейронов в момент жизнедеятельности.

Разработчики метода считают, что он будет популярен в тех странах, где законодательно разрешена эвтаназия. 25 человек, в том числе исполнительный директор венчурного фонда Y Combinator и миллиардер Сэм Альтман, уже оплатили депозит в 10 тысяч долларов, чтобы войти в список ожидания первой волны заморозки. Они надеются, что массивы данных из их мозга перенесут в цифровое облако, чтобы когда-нибудь в будущем дождаться возрождения в виде компьютерной модели личности.

Однако дальше «остекленения» исследование пока не зашло. Несмотря на успешные эксперименты по заморозке мозгов кроликов и свиней, у Netcom, как и у многих других компаний будущего, занимающихся криоконсервацией, нет ресурсов для позднейшего «воскрешения» застывшей во времени субстанции. На данном этапе сотрудники стартапа обещают смоделировать к 2024 году некую биологическую нейронную сеть, куда хотят загрузить модель мозга одного из подопытных.

Железный человек

Американский миллионер Илон Маск подошел к проблеме с другой стороны: он хочет помочь человеческому мозгу еще при жизни. Год назад создатель компаний Tesla и SpaceX объявил о запуске нового проекта под названием Neuralink. Фирма займется разработкой имплантов для человеческого мозга, которые помогут человеку в когнитивных процессах, а также позволят со скоростью мысли управлять техникой.

Ранее Маск отмечал, что, по его мнению, реальность, в которой мы живем, скорее всего является компьютерной симуляцией. Исходя из этой утопической идеи, он согласился, что сознание все-таки можно куда-то загрузить. Однако его решение скорее облегчает жизнь в постзагрузочную эпоху, в которой глупо оцифровываться несколько раз.

Идею чипирования человеческого мозга ради высокой цели поддерживает и стартап из Кремниевой долины Kernel. Основатель компании Брайан Джонсон одержим идеей взлома «серого вещества» и считает, что технологическое будущее — за модифицированным наполнением наших черепных коробок. По его мнению, ученым и разработчикам следует прекратить развитие программного обеспечения и робототехники, а вместо этого сконцентрироваться на превращении людей в машины.

Своей основной целью Джонсон считает физическое увеличение объемов мозга, чтобы поместить туда как можно больше датчиков и сенсоров. Однако медики с ним не согласны: по их мнению, желающих имплантировать внутрь черепа платы и электроды будет очень мало, потому что это опасно. Сейчас мы все еще живем в условиях, когда единственным способом хирургического воздействия на мозг остается острый скальпель. И если при экспериментах на мышах ученые не спрашивают их согласия, то заставить пойти на это взрослого человека будет сложно.

Долгая счастливая жизнь

Футуролог Рэймонд Курцвейл спрогнозировал, что примерно через 20−30 лет технологии достигнут уровня, при котором станет возможно объединять человека с компьютером и даже создавать машины, превосходящие людские способности. Помимо прижизненного тюнинга, вероятно, появится и посмертный — то есть сохранение сознания. Такая стратегия продления человеческого существования пропагандируется активистами сайта Сarboncopies.org, которые одержимы идеей оцифровки и переноса сознания в компьютерную эмуляцию. Евангелист этой идеи Рэндал Койне мечтает о различных технологических оболочках для человеческого разума. Это может быть не только робот, но и совершенно негуманоидное существо вроде программы. Своей идеей и целью группа называет «уметь поддерживать индивидуальные функции ума и опыта во многих различных операционных субстратах помимо биологического мозга».

В СМИ эту группу исследователей часто называют «радикальными учеными». Их идея тотальной замены людей «железом» многим кажется пугающей.

Открытым остается вопрос психического здоровья тех, кто все-таки решит оставить свои мясо и кости: эффект «зловещей долины», при котором человекоподобные роботы вызывают у настоящих людей ужас и панику, никто не отменял.

Такая вот вечная молодость

Возможность сохранения разума после смерти тела тысячелетиями занимала философов и научных деятелей. С развитием прогресса и высоких технологий это стало казаться более реальным. Десять лет назад группа исследователей из Оксфордского университета опубликовалатехнические требования для успешного функционирования мозга в компьютерной симуляции. На него часто ссылается группа активистов Carboncopies, считая его своим программным документом.

Ученые полагают, что мозг сам по себе является механизмом, поэтому для его функционирования в виртуальной реальности нет никаких препятствий, кроме недостаточных мощностей техники. Для них это всего лишь превращение биологической машины в функционирующую программу.

Проблема в том, что даже в XXI веке человеческий мозг хранит множество тайн. Триллионы нейронных связей (точное число которых по-прежнему неизвестно) чрезвычайно сложно воспроизвести с помощью процессора. К тому же биологи до сих пор не могут определенно ответить на вопрос, какие молекулы действительно необходимы, а какие являются сопроводительными — второстепенными. Эта информация остается базовой даже не для сохранения разума определенного человека, а хотя бы для конструирования подобия мозга млекопитающего из полимеров. Компьютер от IBM уже использовался в эксперименте с симуляцией более полутора миллиардов нейронов, но это бесконечно далеко даже от подобия человеческого разума.

Те, кто мечтает сохранить себя после смерти, надеются, что симуляция сможет самостоятельно мыслить, делать выводы, давать советы и испытывать определенные эмоции. Но физический мозг, характер и личность — не синонимичные понятия. Если в синтетическом «сером веществе» и удастся запустить некоторые процессы, это не означает, что имитация будет способна к когнитивной деятельности, то есть к мышлению и восприятию.

Так что вопрос, останется ли сохраненный человек таким же, каким был при жизни, остается открытым. С XVIII века философы всего мира обсуждают так называемый парадокс дубликатов, который заключается в разнице объекта и его воссозданной копии. Мыслители высказывали различные точки зрения, но пришли к выводу, что физическая идентичность в этом вопросе не имеет значения, намного важнее свойства памяти и характера, которые с высокой долей вероятности будут утрачены.