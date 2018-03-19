Скончался известный поэт Илдус Гилязов
(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). На 73-м году жизни скончался известный поэт и общественный деятель, лауреат литературной премии имени Хади Такташа Илдус Гилязов, сообщает Минкультуры РТ.
(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). На 73-м году жизни скончался известный поэт и общественный деятель, лауреат литературной премии имени Хади Такташа Илдус Гилязов, сообщает Минкультуры РТ.
Причины смерти пока неизвестны. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.
Илдус Гилязов родился 15 января 1946 года в деревне Урсай Азнакаевского района Татарской АССР. В 1961 году окончил Урсаевскую семилетнюю школу, в 1965 году — Чалпинскую среднюю школу. В 1970 году окончил
В 1970—1972 годах служил в рядах Советской Армии командиром взвода и являлся заместителем командира роты по политической части. В 1972—1974 годах работал секретарем парткома колхоза имени Кирова (деревня Карамалы) Азнакаевского района. С 1974 по 1976 год находился на посту заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Азнакаевского райкома КПСС.
Илдус Сабирович был активным общественным деятелем. В 1985 — 1990 годы был депутатом Верховного Совета Татарской АССР 11-го созыва; с 1990 года стал членом Союза писателей СССР и Татарстана.
Он награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (1978), орденом «Знак Почета» (1980), является лауреатом премии Совета министров СССР (1986). В 2000-м ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан». Также Илдус Гилязов стал лауреатом премий имени М. Хасанова (Азнакаево), Р. Тухватуллина (Альметьевск), Х. Такташа (Союз писателей Татарстана и Министерство культуры РТ).
В 2016 году Гилязову присвоено звание «Почетный гражданин Азнакаевского муниципального района».
Ранее сообщалось, что ушел из жизни заместитель главного редактора газеты «Республика Татарстан» Владимир Устиновский.
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