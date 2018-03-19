Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Рудковская и Плющенко жестко наказывают 5-летнего сына за непослушание
Глава ЦИК заявила о лопнувшем терпении из-за нарушений
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
В Японии прокомментировали победу Путина на выборах президента
Семья из Германии попросила убежища в РФ - СМИ
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
20Умер народный артист Олег Табаков
13:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Скончался известный поэт Илдус Гилязов

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). На 73-м году жизни скончался известный поэт и общественный деятель, лауреат литературной премии имени Хади Такташа Илдус Гилязов, сообщает Минкультуры РТ.

Причины смерти пока неизвестны. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Илдус Гилязов родился 15 января 1946 года в деревне Урсай Азнакаевского района Татарской АССР. В 1961 году окончил Урсаевскую семилетнюю школу, в 1965 году — Чалпинскую среднюю школу. В 1970 году окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «Преподаватель татарского языка и литературы».

В 1970—1972 годах служил в рядах Советской Армии командиром взвода и являлся заместителем командира роты по политической части. В 1972—1974 годах работал секретарем парткома колхоза имени Кирова (деревня Карамалы) Азнакаевского района. С 1974 по 1976 год находился на посту заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Азнакаевского райкома КПСС.

Илдус Сабирович был активным общественным деятелем. В 1985 — 1990 годы был депутатом Верховного Совета Татарской АССР 11-го созыва; с 1990 года стал членом Союза писателей СССР и Татарстана.

Он награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (1978), орденом «Знак Почета» (1980), является лауреатом премии Совета министров СССР (1986). В 2000-м ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан». Также Илдус Гилязов стал лауреатом премий имени М. Хасанова (Азнакаево), Р. Тухватуллина (Альметьевск), Х. Такташа (Союз писателей Татарстана и Министерство культуры РТ).

В 2016 году Гилязову присвоено звание «Почетный гражданин Азнакаевского муниципального района».

Ранее сообщалось, что ушел из жизни заместитель главного редактора газеты «Республика Татарстан» Владимир Устиновский.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Руководителем УФАС РФ в Крыму стал выпускник двух казанских вузов Евгений Костюшин
Рекорд президента
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
GE испытала в полете самый большой авиадвигатель в мире
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Дыра в преисподнюю: грандиозный проект Кольской сверхглубокой
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь