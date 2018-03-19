В Санкт-Петербурге порядка 40 зданий обесточат на час
Впервые России приняла участие в акции «Час Земли» в 2009 году.
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Впервые России приняла участие в акции «Час Земли» в 2009 году.
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Впервые мероприятие прошло в Австралии в 2007 году. Впервые России приняла участие в акции «Час Земли» в 2009 году.
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