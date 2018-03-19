В Санкт-Петербурге порядка 40 зданий обесточат на час. Город присоединится к международной акции «Час Земли». Электричество в ряде домов отключат 24 марта с 20 до 21 часа по местному времени. Сейчас список зданий-участников уточняется. Все желающие могут присоединиться к акции, выключив приборы и свет у себя дома.