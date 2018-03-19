Туман рассеялся: в Симферополь летят все задержавшиеся рейсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Туман над международным аэропортом «Симферополь» рассеялся и сейчас все самолеты, которые вынужденно приземлились на запасных аэродромах, вылетели в Крым. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.