Туман рассеялся: в Симферополь летят все задержавшиеся рейсы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Туман над международным аэропортом «Симферополь» рассеялся и сейчас все самолеты, которые вынужденно приземлились на запасных аэродромах, вылетели в Крым. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.
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