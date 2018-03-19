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13:21 (мск), источник: РИА Крым

Туман рассеялся: в Симферополь летят все задержавшиеся рейсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Туман над международным аэропортом «Симферополь» рассеялся и сейчас все самолеты, которые вынужденно приземлились на запасных аэродромах, вылетели в Крым. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорт “Симферополь” возобновил работу в штатном режиме, все самолеты, которые вынужденно находились на запасных аэродромах, вылетели в столицу Республики Крым. Задержанный ранее рейс Сочи-Симферополь уже приземлился. В ближайшее время в Симферополь прибудут остальные задержавшейся рейсы», — сообщал Игорь Лаптев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, утром на международный аэропорт «Симферополь» опустился туман, который стал причиной задержки нескольких рейсов и посадки трех бортов на запасные аэродромы.

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