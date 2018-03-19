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14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Грипп и ОРВИ в Иркутске: до эпидпорога осталось всего 11%

С высокой температурой, насморком и кашлем слегли более 6 тысяч горожан.

Источник: Комсомольская правда

Хорошая погода только способствует нашествию инфекции. В Иркутской области на прошлой неделе к медикам с признаками простуды обратились более 20 тысяч человек, в Иркутске — чуть более 6 тысяч.

— В областном центре заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 11%, — рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске представитель регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Каурова. — Мы отмечаем, что заболевших стало больше. Однако если смотреть в целом по области, то ситуация лучше — уровень ниже эпидпорога на 33,7%.

Действительно, больше всего и подхвативших вирус гриппа проживают в областном центре — 15 из 28 человек. В лабораториях определили, что пациенты заразились вирусами гриппа В и А (Н3N2), A (H1N1). Грипп и ОРВИ в Иркутске распространяются быстрее -это закон большого города.

— Чтобы вирус не поразил большего количества детей, мы полностью закрывали пять детских садов в Кучуге, Тайшетском, Чунском и Усольском районах, — дополнила Светлана Каурова. — Частично закрывали группы в 9 дошкольных учреждениях и классы в 15 школах области.

Медики напоминают, что уберечься от вирусов можно, если, во-первых, соблюдать правила гигиены, а, во-вторых, поменьше бывать в общественных местах.

Грипп и ОРВИ в Иркутске особенно угрожает последствиями тем, кто вовремя не поставил прививку, пожилым и беременным, людям с серьезными заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ. И не забывайте проветривать помещения и проводить влажную уборку — это минимизирует риск разболеться весной!

А при появлении первых симптомов ОРВИ важно соблюдать постельный режим, выполнять все назначения врача и принимать препараты.

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