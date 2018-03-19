Визит-центр построят в Большом Голоустном на Байкале в 2019 году
В посёлке Большое Голоустное Иркутского района на Байкале в 2019 году построят большой
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В посёлке Большое Голоустное Иркутского района на Байкале в 2019 году построят большой
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Стоимость проектирования и строительства обойдётся в 86 млн рублей. В этом году ведутся
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