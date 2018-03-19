Визит-центр построят в Большом Голоустном на Байкале в 2019 году

По данным пресс-службы «Заповедного Прибайкалья», визит-центр построят в Большом Голоустном, чтобы перераспределить сюда поток туристов из популярных у туристов мест вроде Малого Моря и острова Ольхон.

Стоимость проектирования и строительства обойдётся в 86 млн рублей. В этом году ведутся проектно-сметные работы. Планируется, что визит-центр будет похож на тот, что открыт в Байкальском заповеднике в Танхое (Бурятия).