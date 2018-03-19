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15:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Визит-центр построят в Большом Голоустном на Байкале в 2019 году

В посёлке Большое Голоустное Иркутского района на Байкале в 2019 году построят большой визит-центр. Об этом сообщил и. о. директора объединенной дирекции «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов 19 марта 2018 года на круглом столе «Туризм в Приангарье: этнический, сельский, событийный».

По данным пресс-службы «Заповедного Прибайкалья», визит-центр построят в Большом Голоустном, чтобы перераспределить сюда поток туристов из популярных у туристов мест вроде Малого Моря и острова Ольхон.

Стоимость проектирования и строительства обойдётся в 86 млн рублей. В этом году ведутся проектно-сметные работы. Планируется, что визит-центр будет похож на тот, что открыт в Байкальском заповеднике в Танхое (Бурятия).

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