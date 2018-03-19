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14:20 (мск), источник: РИА Новости

Красная книга Свердловской области пополнится новыми редкими видами

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области готовит к выпуску второе издание Красной книги региона. Каталог редких животных и растений может пополниться новыми разделами, сообщает пресс-служба правительства области.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области готовит к выпуску второе издание Красной книги региона. Каталог редких животных и растений может пополниться новыми разделами, сообщает пресс-служба правительства области.

«В настоящее время создана координационная комиссия, которая занимается актуализацией видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области. Принципиальное отличие второго издания от первого, которое было выпущено в 2008 году, в том, что в Красную книгу Свердловской области будут включены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на территории региона», — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова.

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Параллельно обсуждаются предложения относительно исключения из Красной книги восстановившихся таксонов и популяций и изменения статуса некоторых из них. Так, в разряд восстановившихся предлагается перевести несколько видов животных: обыкновенного ежа, ночницу Брандта, лебедя-шипуна и сплюшку, а из растений — спаржу лекарственную, астру альпийскую и цицербиту уральскую.

Формирование обновленного перечня видов растений, животных и грибов, которые будут включены во второе издание Красной книги Свердловской области, планируется завершить в апреле текущего года.

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