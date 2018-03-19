Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
5 крутых вещей, которые могут сделать родителей счастливее
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Волочкова порадовала поклонников изменениями во внешности
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
СМИ: Дочь Немцова отказала заботливой Собчак
СМИ: в ООН сорвали выступление России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
Пелагея рассказала о дорогих подарках мужа
Молоко утконоса убивает супермикробы
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
45Состоялись выборы президента России
16:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Комфортная городская среда»: 18 марта жители Дона выбирали территории для благоустройства

18 марта в 20 городах Ростовской области жители голосовали за общественные территории, которые больше всего нуждаются в реконструкции в этом году.

Речь идет о парках, скверах и улицах которые благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда».

Такое голосование в области провели впервые. И, как сообщили в избирательной комиссии, результаты станут известны во вторник.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Путин назвал цель нового президентского срока
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
Проекция с улыбчивым Путиным появилась на здании британского МИД
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы
7 фактов из жизни подводников, о которых вы даже не подозревали
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала главарей ИГ в Сирии
Преподаватели выступили против новых образовательных стандартов
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
60-летняя Шэрон Стоун сыграла роль, написанную для 25-летней Создатели комедии изначально предлагали актрисе сыграть маму главной героини, но Стоун самостоятельно переработала сценарий
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь