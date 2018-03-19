«Комфортная городская среда»: 18 марта жители Дона выбирали территории для благоустройства
18 марта в 20 городах Ростовской области жители голосовали за общественные территории, которые больше всего нуждаются в реконструкции в этом году.
18 марта в 20 городах Ростовской области жители голосовали за общественные территории, которые больше всего нуждаются в реконструкции в этом году.
Речь идет о парках, скверах и улицах которые благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда».
Такое голосование в области провели впервые. И, как сообщили в избирательной комиссии, результаты станут известны во вторник.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.