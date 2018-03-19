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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие деревья спилят в центре Ростова-на-Дону до конца марта

В Ленинском районе Ростова обозначили аварийно-опасные деревья, которые будут обрезать или полностью спиливать в ближайшее время.

Как сообщается на сайте городской администрации, в целях предупреждения падения деревьев или их ветвей до 30 марта 2018 года запланированы работы по обрезке на улицах Тургеневской, Обороны, Донской, а также в переулке Газетный.

На каждом дереве выставлена специальная отметка, обозначающая следующие действия: снос, глубокая (омолаживающая) обрезка или санитарная обрезка. Таким образом, местные жители могут заранее ознакомиться с планируемым объемом работ.

Также администрация Ленинского района призывает жителей города, паркующих свои автомобили по указанным улицам, обязательно оставлять на машинах номера телефонов, чтобы не затруднять проведение обрезки деревьев.

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