Стало известно, какие деревья спилят в центре Ростова-на-Дону до конца марта
В Ленинском районе Ростова обозначили
В Ленинском районе Ростова обозначили
Как сообщается на сайте городской администрации, в целях предупреждения падения деревьев или их ветвей до 30 марта 2018 года запланированы работы по обрезке на улицах Тургеневской, Обороны, Донской, а также в переулке Газетный.
На каждом дереве выставлена специальная отметка, обозначающая следующие действия: снос, глубокая (омолаживающая) обрезка или санитарная обрезка. Таким образом, местные жители могут заранее ознакомиться с планируемым объемом работ.
Также администрация Ленинского района призывает жителей города, паркующих свои автомобили по указанным улицам, обязательно оставлять на машинах номера телефонов, чтобы не затруднять проведение обрезки деревьев.
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