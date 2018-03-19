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14:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минобрнауки официально отменило обсуждение изменений уроков литературы

Министерство образования и науки отменило заседание совета, на котором планировалось обсудить новые образовательные стандарты для школьной программы по литературе. Мероприятие должно было пройти в понедельник, 19 марта. «Отменили и перенесли», — официально заявили «Ъ» в министерстве. Новая дата обсуждения пока не назначена.

Напомним, сегодня учителя литературы, методисты и преподаватели вузов выступили против новых образовательных стандартов, согласно которым школьники должны будут изучить 235 произведений за пять лет. В открытом письме, опубликованном на сайте Гильдии словесников, педагоги заявили, что подготовленные Минобрнауки документы «перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия», исключая вариативность в построении программ, а также «попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам».

Как считают авторы письма, проект новой редакции школьного образовательного стандарта в части литературы нарушает права детей, уже проучившихся по существующему стандарту до шестого класса. Помимо этого авторы письма уточняют, что им не понятны мотивы выбора тех или иных текстов. В письме также обращается внимание на юридическую несообразность проекта: «Принятие данной версии стандарта может вызвать конфликт интересов лиц, являющихся составителями учебников, программ итоговой аттестации и образовательных стандартов одновременно», — поясняют учителя.

Авторы письма утверждают, что все недостатки документа неоднократно становились предметом общественных обсуждений, однако «мнение профессионального сообщества составителями документа не учитывалось». По мнению учителей, проект стандарта составлен непрофессионально, содержит множество противоречий и подрывает авторитет российского образования. Подписи под письмом поставили уже 87 педагогов.

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