Минобрнауки официально отменило обсуждение изменений уроков литературы

Напомним, сегодня учителя литературы, методисты и преподаватели вузов выступили против новых образовательных стандартов, согласно которым школьники должны будут изучить 235 произведений за пять лет. В открытом письме, опубликованном на сайте Гильдии словесников, педагоги заявили, что подготовленные Минобрнауки документы «перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия», исключая вариативность в построении программ, а также «попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам».

Как считают авторы письма, проект новой редакции школьного образовательного стандарта в части литературы нарушает права детей, уже проучившихся по существующему стандарту до шестого класса. Помимо этого авторы письма уточняют, что им не понятны мотивы выбора тех или иных текстов. В письме также обращается внимание на юридическую несообразность проекта: «Принятие данной версии стандарта может вызвать конфликт интересов лиц, являющихся составителями учебников, программ итоговой аттестации и образовательных стандартов одновременно», — поясняют учителя.