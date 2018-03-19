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14:16 (мск), источник: Apiural.ru

Две свердловские спортсменки на Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане завоевали одиннадцать медалей

ЕКАТЕРИНБУРГ. Из 24 медалей, завоеванных сборной России на XII Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане (Южная Корея), 11 приходится на спортсменов Свердловской области — Анну Миленину и Михалину Лысову. Всего на счету уралочек четыре золотых, шесть серебряных и одна бронзовая медали. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, Свердловскую область на Паралимпийских играх представляли две спортсменки — заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Анна Миленина и заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Михалина Лысова.

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На Паралимпийских играх в Пхенчхане Анна Миленина завоевала одну золотую медаль в (1,5 км, спринт классика) и одну серебряную (15 км, свободный стиль) медали в лыжных гонках, одну золотую (12,5 км) и две серебряные (6 км, 10 км) медали в биатлоне, став семикратной чемпионкой Паралимпийских игр. Михалина Лысова завоевала две серебряные (1,5 км, спринт классика, 7,5 км, классика) и одну бронзовую (15 км, свободный стиль) медали в лыжных гонках, две золотые (6 км, 12,5 км) и одну серебряную (10 км) медали в биатлоне, став шестикратной чемпионкой Паралимпийских игр.

Обеих спортсменок тренирует один тренер — Валерий Огородников. Михалину Лысову сопровождает спортсмен-ведущий — заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Иванов.

Всего сборная России на Паралимпиаде-2018 завоевала 24 медали — из них восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. В общем медальном зачете Россия уступила лишь команде из США, на счету которой 36 медалей.

Напомним, XII Паралимпийские зимние игры проходили с 9 по 18 марта в Пхенчхане (Южная Корея). По решению МОК Российская сборная выступала под нейтральным флагом.

© Служба новостей «АПИ».

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