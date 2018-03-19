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14:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Снегопад задержится в Челябинской области

Неизменный спутник погоды на этой неделе в Челябинской области — снегопад. Осадки синоптики прогнозируют по региону до воскресенья, 25 марта, включительно, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 20 марта, по области обещают осадки и метели, на юге региона — мокрый снег.

«Переменная облачность, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юге мокрый снег, в отдельных районах слабые метели, в южных районах местами отложение мокрого снега на проводах», — предупреждают синоптики.

Температура воздуха ночью — минус 12−17 градусов, в низинах минус 18, -23 мороза. Днем 20 марта ожидается минус 2−7 по области, на юге региона потеплеет до + 1.

В среду, 21 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег и минус 13 -18 градусов в ночные часы, при прояснении до минус 21, на юге — до минус 10. Днем ожидается от минус 1 до плюс 4 тепла.

В четверг, 22 марта, к снегопаду добавятся гололедные явления, будет облачно с прояснениями, мокрый снег. Немного потеплеет в ночные часы — минус 5 — 10, при прояснении до минус 13 градусов.

В Челябинске также всю неделю прогнозируется небольшой снег, переменная область. Температура воздуха в дневные часы — минус 2−4 градуса.

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