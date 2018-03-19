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15:02 (мск), источник: Водитель Петербурга

Троицкий и Благовещенский мосты будут разводить

В ночь на вторник, 20 марта, в Петербурге будут разведены два моста через Неву: Троицкий и Благовещенский, сообщается на сайте «Мостотреста».

Источник: AP 2018

Пролеты Троицкого моста поднимут с 1:20 до 4:50. На Благовещенском будут две разводки: сперва с 1:25 до 2:45, а затем с 3:10 и до 5:00.

Точное время разводки предприятие предлагает проверять на своём сайте в специальном графике. Можно использовать и мобильное приложение «Мосты Петербурга».

Навигацию по Неве планируется открыть 10 апреля. До этого времени специалистам надо проверить готовность разводных пролётов, для чего проводятся технологические разводки.

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