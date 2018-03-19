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14:54 (мск), источник: Sputnik

Главу Управления народного образования уволили после случая с учительницей

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Глава Управления народного образования Каттакурганского района Самаркандской области Алишер Джуманазаров снят с должности после инцидента со смертью учительницы Дианы Еникеевой.

Источник: Sputnik

Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте Самаркандской области.

В пресс-службе хокимията, также отметили что коллектив школы № 42 где работала Еникеева, как и все другие организации в республике принимала добровольное участие в месячнике благоустройства и озеленения которая продолжится с марта месяца по апрель.

Как выяснилось, глава управления народного образования Каттакурганского района Джуманазаров не мог отправить учительницу Диану Еникееву белить бордюр, поскольку для это была закуплена специальная техника.

Так как Джуманазаров и ранее получал выговор от начальства по другому вопросу на этот раз его ошибка закончилась увольнением.

Диана Еникеева была сбита грузовиком КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова, когда переходила дорогу. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.

По информации СМИ, якобы погибшая учительница была направлена туда в составе других педагогов белить тротуарные бордюры. Однако в ведомстве отметили, что это невозможно, поскольку для данного мероприятия была закуплена специальная техника. Новое назначение комментировать отказались.

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