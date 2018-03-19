Главу Управления народного образования уволили после случая с учительницей

Источник: Sputnik

Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте Самаркандской области.

В пресс-службе хокимията, также отметили что коллектив школы № 42 где работала Еникеева, как и все другие организации в республике принимала добровольное участие в месячнике благоустройства и озеленения которая продолжится с марта месяца по апрель.

Как выяснилось, глава управления народного образования Каттакурганского района Джуманазаров не мог отправить учительницу Диану Еникееву белить бордюр, поскольку для это была закуплена специальная техника.

Так как Джуманазаров и ранее получал выговор от начальства по другому вопросу на этот раз его ошибка закончилась увольнением.

Диана Еникеева была сбита грузовиком КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова, когда переходила дорогу. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.