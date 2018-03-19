Назначен глава управления ФАС по Крыму и Севастополю
19 марта.
19 марта.
Е. Костюшин с декабря 2017 года исполнял обязанности руководителя крымского УФАС.
Е. Костюшин, 1975 года рождения (Татарстанская АССР) окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности «экономика и управление на предприятии» в 1998 году, Казанский госуниверситет имени
Ранее сообщалось, что Тимофей Кураев, руководивший управлением ФАС по Крыму и Севастополю с 2014 года, 8 ноября 2017 года был найден мертвым в своей квартире в Симферополе. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК России (доведение до самоубийства).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.