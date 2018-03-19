Назначен глава управления ФАС по Крыму и Севастополю

Е. Костюшин, 1975 года рождения (Татарстанская АССР) окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности «экономика и управление на предприятии» в 1998 году, Казанский госуниверситет имени Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» — в 2009 году. В антимонопольных органах России Е. Костюшин работает с 2007 года: с сентября 2007 по июль 2010 года был заместителем руководителя Татарстанского УФАС, с июля 2010 по сентябрь 2013 года — руководителем Марийского УФАС.