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14:08 (мск), источник: Интерфакс

Назначен глава управления ФАС по Крыму и Севастополю

19 марта. Interfax-Russia.ru — Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев своим приказом назначил Евгения Костюшина руководителем управления ФАС по республике Крым и Севастополю, сообщила пресс-служба ведомства.

Е. Костюшин с декабря 2017 года исполнял обязанности руководителя крымского УФАС.

Е. Костюшин, 1975 года рождения (Татарстанская АССР) окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности «экономика и управление на предприятии» в 1998 году, Казанский госуниверситет имени Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» — в 2009 году. В антимонопольных органах России Е. Костюшин работает с 2007 года: с сентября 2007 по июль 2010 года был заместителем руководителя Татарстанского УФАС, с июля 2010 по сентябрь 2013 года — руководителем Марийского УФАС.

Ранее сообщалось, что Тимофей Кураев, руководивший управлением ФАС по Крыму и Севастополю с 2014 года, 8 ноября 2017 года был найден мертвым в своей квартире в Симферополе. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК России (доведение до самоубийства).

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