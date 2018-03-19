В Петербурге восстановят старинный парк в бывшем пригороде
На эти цели выделен 31 миллион рублей.
На эти цели выделен 31 миллион рублей.
Работы по воссозданию старинного парка начинаются в усадьбе
Владельцем этой усадьбы являлся генерал Алексей Никитин, герой Отечественной войны 1812 года. После его смерти в 1858 году имение перешло во владение его дочери
На восстановления парка усадьбы
В настоящее время территорию заброшенного парка проверяют на наличие взрывоопасных предметов, оставшихся с времен войны, а также устанавливают строительный городок.
«Подрядчику предстоит воссоздать ландшафт парка, укрепить берега Графского пруда, подлечить старые и высадить новые деревья, благоустроить дорожки», — сообщили 19 марта в городском комитете по благоустройству.
Парк занимает площадь в 2,68 га; его центральным элементом является старинный Графский пруд. Большая
В парке усадьбы
Как отмечают в комитете по благоустройству, на первом этапе работ, в 2018 году, предстоит провести вертикальную планировку, убрать из парка
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