Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком детей из семейного архива
Стало известно о самом крупном нарушении на выборах в Москве
Пелагея рассказала о дорогих подарках мужа
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
СМИ: Киевляне массово покидают город
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Волочкова порадовала поклонников изменениями во внешности
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
8Венере Милосской сделали протезы
16:35 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге восстановят старинный парк в бывшем пригороде

На эти цели выделен 31 миллион рублей.

Источник: AP 2018

Работы по воссозданию старинного парка начинаются в усадьбе Орловых-Денисовых в Коломягах. Когда-то это был загородный поселок под Петербургом, а теперь — часть самого густонаселенного Приморского района города на Неве.

Владельцем этой усадьбы являлся генерал Алексей Никитин, герой Отечественной войны 1812 года. После его смерти в 1858 году имение перешло во владение его дочери Орловой-Денисовой и ее потомкам.

На восстановления парка усадьбы Орловых-Денисовых из бюджета Санкт-Петербурга выделен 31 млн рублей. Все работы должны быть закончены не позднее 30 сентября 2019 года.

В настоящее время территорию заброшенного парка проверяют на наличие взрывоопасных предметов, оставшихся с времен войны, а также устанавливают строительный городок.

«Подрядчику предстоит воссоздать ландшафт парка, укрепить берега Графского пруда, подлечить старые и высадить новые деревья, благоустроить дорожки», — сообщили 19 марта в городском комитете по благоустройству.

Парк занимает площадь в 2,68 га; его центральным элементом является старинный Графский пруд. Большая северо-восточная часть парка находится в границах объекта культурного наследия федерального значения. Однако к настоящему времени парк почти полностью утратил историческую планировку, утратив пейзажные композиции и видовые перспективы.

В парке усадьбы Орловых-Денисовых укрепят берег пруда, наладят водоотведение, восстановят утраченные посадки. Вокруг парка будет установлена ограда.

Как отмечают в комитете по благоустройству, на первом этапе работ, в 2018 году, предстоит провести вертикальную планировку, убрать из парка деревья-угрозы, укрепить берега пруда. В 2019 году в парке высадят новые деревья и кустарники, обустроят дорожки, установят скамьи и урны, лестницы и пандусы для маломобильных групп.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Путин назвал цель нового президентского срока
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
Проекция с улыбчивым Путиным появилась на здании британского МИД
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы
7 фактов из жизни подводников, о которых вы даже не подозревали
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала главарей ИГ в Сирии
Преподаватели выступили против новых образовательных стандартов
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
60-летняя Шэрон Стоун сыграла роль, написанную для 25-летней Создатели комедии изначально предлагали актрисе сыграть маму главной героини, но Стоун самостоятельно переработала сценарий
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь