Ученые рассказали о последнем открытии Стивена Хокинга

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«В своей последней статье Хокинг изложил крайне интересную мысль о том, что мультивселенная должна оставить особый отпечаток на так называемом фоновом микроволновом излучении Вселенной, эхо Большого Взрыва, который можно увидеть, используя детекторы на борту космических зондов. Эта идея открывает потрясающую перспективу открытия первых следов существования иных миров», — рассказал Карлос Фенк, космолог из университета Дарема.

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Большая часть космологов считает, что Вселенная родилась из сингулярности, начавшей стремительно расширяться в первые мгновения после Большого Взрыва. Другая группа астрофизиков полагает, что рождению нашей Вселенной предшествовала смерть ее «прародительницы», которая, вероятно, случилась в ходе так называемого «Большого Разрыва».

Главной проблемой этих теорий является то, они являются несовместимыми с теорией относительности — в тот момент, когда Вселенная представляла собой безразмерную точку, она должна была обладать бесконечной плотностью энергии и кривизной пространства и внутри нее должны были возникать мощные квантовые флуктуации, что является невозможным с точки зрения детища Эйнштейна.

Для решения этой проблемы ученые разработали в последние 30 лет несколько альтернативных теорий, в которых Вселенная рождается в иных, менее экстремальных условиях.

К примеру, Стивен Хокинг и Джеймс Хартл предположили в 1983 году, что Вселенная была точкой не только в пространстве, но и во времени, и до ее рождения времени просто не существовало, что лишает смысла вопрос о «начале» мироздания.

В свою очередь, советско-американский физик Александр Виленкин считает, что наша Вселенная представляет своеобразный «пузырь» ложного вакуума внутри вечной и постоянно расширяющейся гигантской мульти-Вселенной, где постоянно возникают подобные пузыри в результате квантовых флуктуаций вакуума, рождаясь в буквальном смысле из ничего.

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Обе эти теории позволяют обойти вопрос «начала времени» и несовместимости условий Большого Взрыва с «классической» Эйнштейновской физикой, но при этом они ставят новый вопрос — способны ли подобные варианты расширения Вселенной породить ее в том виде, в котором она сейчас существует, и можно ли найти следы других миров за пределами нашего?

В своей последней работе Хокинг и его коллега Томас Эртог из Левенского университета (Бельгия) попытались дать ответ на этот вопрос, построив теоретическую модель вечно расширяющейся мультивселенной, представив ее в виде двумерной голограммы.

Как отмечают ученые, их интересовало то, насколько разнообразными будут иные миры, уже существующие или возникающие параллельно Вселенной, и то, будут ли они влиять на поведение той части мультиверса, где мы живем.

Эти расчеты неожиданно показали, что новые вселенные будут гораздо менее разнообразными, чем их привыкли считать космологи, и указали на наличие их возможных следов в микроволновом фоновом излучении Вселенной, которое возникло в первые секунды после Большого Взрыва.