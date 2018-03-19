В Пермь на «Арабеск» приедут исполнители из 16-ти стран

Конкурсные показы начинаются с 12 апреля. Конкурс разбит на три тура. 12,13 и 14 апреля пройдет первый тур, 15,16 и 17 апреля — второй. Артисты могут исполнять сольные номера или дуэты. В рамках второго тура — 19 апреля — пройдет конкурс современной хореографии. На нем свои работы представят как исполнители, так и хореографы. Решающий, третий тур конкурса состоится 20 апреля и будет состоять из двух просмотров: утреннего (в 12:00) и вечернего (в 18:00). По условиям конкурса, участники третьего тура должны будут исполнить две вариации или па-де-де хореографов XIX—XXI вв. , сообщает пресс-служба пермского театра оперы и балета.