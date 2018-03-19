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14:29 (мск), источник: Новости Перми

В Пермь на «Арабеск» приедут исполнители из 16-ти стран

11 апреля в краевой столице стартует юбилейный конкурс артистов балета. В этом году он соберет 260 исполнителей, которые представляют 22 учебных заведения и 25 театров.

15-й конкурс «Арабеск» откроется концертом. Первое отделение будет посвящено 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Второе отделение будет состоять из танцевальных миниатюр молодых хореографов, объединенных общей темой — творчеством Льва Толстого.

Конкурсные показы начинаются с 12 апреля. Конкурс разбит на три тура. 12,13 и 14 апреля пройдет первый тур, 15,16 и 17 апреля — второй. Артисты могут исполнять сольные номера или дуэты. В рамках второго тура — 19 апреля — пройдет конкурс современной хореографии. На нем свои работы представят как исполнители, так и хореографы. Решающий, третий тур конкурса состоится 20 апреля и будет состоять из двух просмотров: утреннего (в 12:00) и вечернего (в 18:00). По условиям конкурса, участники третьего тура должны будут исполнить две вариации или па-де-де хореографов XIX—XXI вв., сообщает пресс-служба пермского театра оперы и балета.

В состав жюри конкурса в этом году вошли ведущие балетные эксперты. Это Николай Боярчиков, Дитмар Зайфферт, Морихиро Ивата, Сон Хи Джан, Педро Карнейро, Леонора Куватова, Андре Луис, Алексей Мирошниченко, Турсынбек Нуркалиев, Раду Поклитару, Татьяна Предеина, Владимир Толстухин. Председатель жюри — Владимир Васильев.

Имена победителей назовут в день закрытия конкурса — 21 апреля.

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