Дыбаль и Сушинский вылетели в Омск в шквалистый ветер
Заместитель гендиректора «Газпром нефти» Александр Дыбаль и новый президент «Авангарда» Максим Сушинский вылетели в Омск из аэропорта Новосибирска.
Заместитель гендиректора «Газпром нефти» Александр Дыбаль и новый президент «Авангарда» Максим Сушинский вылетели в Омск из аэропорта Новосибирска.
Как уже писал «СуперОмск», частному самолету Dassault Falcon 7X из
Сейчас бизнесджет пролетает над Каргатским районом Новосибирской области и меньше чем через полчаса будет в Омске.
Не известно, произойдет ли 19 марта намеченное обследование строящейся Академии «Авангарда», которое намеревался сделать Александр Дыбаль вместе с врио губернатора Александром Бурковым.
Добавим, что над Нижней Омкой частный самолет замедлил движение. Судя по всему, посадка в Омске будет непростой. В 17:29 по местному времени бизнесджет пошел на посадку и в 17:43 приземлился в городе.
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