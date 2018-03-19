Дыбаль и Сушинский вылетели в Омск в шквалистый ветер

Как уже писал «СуперОмск», частному самолету Dassault Falcon 7X из Санкт-Петербурга пришлось экстренно сесть в Новосибирске в понедельник, 19 марта, в 15 часов из-за бури в Омске. В итоге встреча на строительстве омской академии «Авангарда» была перенесена.

Сейчас бизнесджет пролетает над Каргатским районом Новосибирской области и меньше чем через полчаса будет в Омске.

Не известно, произойдет ли 19 марта намеченное обследование строящейся Академии «Авангарда», которое намеревался сделать Александр Дыбаль вместе с врио губернатора Александром Бурковым.