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14:59 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения.

Источник: Sputnik
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«Территория каждого детского сада будет оснащена камерами слежения, и родители смогут наблюдать за своими детьми через интернет», — говорится в сообщении Минюста республики на официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, министерство зарегистрировало новые нормы по обеспечению детских садов мебелью, игрушками, играми и другими техническими средствами.

Согласно тексту документа, в целях воспитания молодого поколения физически здоровым и интеллектуально развитым, детские сады оборудуют специальными дорожками для профилактики плоскостопия, релаксационными креслами, очистителями воздуха, стерилизаторами.

Также в каждом детсаде появятся интеллектуальные игры такие, как «Банк», «Почта», «Автомобильная парковка».

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