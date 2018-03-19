В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения.
«Территория каждого детского сада будет оснащена камерами слежения, и родители смогут наблюдать за своими детьми через интернет», — говорится в сообщении Минюста республики на официальном
Кроме того, министерство зарегистрировало новые нормы по обеспечению детских садов мебелью, игрушками, играми и другими техническими средствами.
Согласно тексту документа, в целях воспитания молодого поколения физически здоровым и интеллектуально развитым, детские сады оборудуют специальными дорожками для профилактики плоскостопия, релаксационными креслами, очистителями воздуха, стерилизаторами.
Также в каждом детсаде появятся интеллектуальные игры такие, как «Банк», «Почта», «Автомобильная парковка».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.