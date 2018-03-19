В Узбекистане детские сады оснастят камерами видеонаблюдения

Источник: Sputnik

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«Территория каждого детского сада будет оснащена камерами слежения, и родители смогут наблюдать за своими детьми через интернет», — говорится в сообщении Минюста республики на официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, министерство зарегистрировало новые нормы по обеспечению детских садов мебелью, игрушками, играми и другими техническими средствами.

Согласно тексту документа, в целях воспитания молодого поколения физически здоровым и интеллектуально развитым, детские сады оборудуют специальными дорожками для профилактики плоскостопия, релаксационными креслами, очистителями воздуха, стерилизаторами.