Ассоциацию выпускников создали в Иркутском госуниверситете

Источник: Комсомольская правда

И. о. ректора Иркутского государственного университета, академик РАН Игорь Бычков, а также руководители ИГУ разных лет Федор Шмидт и Александр Смирнов учредили Ассоциацию выпускников вуза. На торжественной церемонии подписания всех необходимых документов было отмечено, что такая идея давно витала в университетском воздухе, но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас.

— Основная задача ассоциации — объединение всех, кто когда-то учился в нашем замечательном университете, — отметил Игорь Бычков. — Выпускники могут влиять на развитие ИГУ, содействовать повышению имиджа вуза и укреплению его материально-технической базы, оказывать своей альма-матер всестороннюю поддержку. Поэтому мы хотим собрать под знамена университета максимальное количество неравнодушных людей. Вместе нам удастся сделать рывок для движения вперед.

Президентом ассоциации стал Федор Шмидт, доктор химических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный профессор ИГУ, почетный гражданин Иркутска.

— Я очень рад, что такая организация создается в год 100-летия госуниверситета, и это действительно знаменательное событие в жизни не только вуза, но и города Иркутска и всей области, — сказал Шмидт.

Александр Смирнов, ректор ИГУ в 1997—2012 годах, доктор химических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, подчеркнул, что выпускники Иркутского госуниверситета работают в самых различных сферах и каждый из них может внести свой вклад в развитие вуза.

Штаб-квартиру организации планируется разместить в Белом доме.