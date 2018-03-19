Ассоциацию выпускников создали в Иркутском госуниверситете
Ее президентом стал Федор Шмидт, возглавлявший ИГУ в 1990-е годы.
Ее президентом стал Федор Шмидт, возглавлявший ИГУ в 1990-е годы.
И. о. ректора Иркутского государственного университета, академик РАН Игорь Бычков, а также руководители ИГУ разных лет Федор Шмидт и Александр Смирнов учредили Ассоциацию выпускников вуза. На торжественной церемонии подписания всех необходимых документов было отмечено, что такая идея давно витала в университетском воздухе, но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас.
— Основная задача ассоциации — объединение всех, кто
— Я очень рад, что такая организация создается в год 100-летия госуниверситета, и это действительно знаменательное событие в жизни не только вуза, но и города Иркутска и всей области, — сказал Шмидт.
Александр Смирнов, ректор ИГУ в 1997—2012 годах, доктор химических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, подчеркнул, что выпускники Иркутского госуниверситета работают в самых различных сферах и каждый из них может внести свой вклад в развитие вуза.
В Ассоциацию выпускников вуза могут вступать все, кто в разные годы учился в Иркутском госуниверситете. Заявление можно найти на сайте. Всего со времени создания ИГУ из стен вуза вышло около 100 тысяч выпускников.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.