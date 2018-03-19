Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом
Жириновский заявил, что прошедшие выборы могут стать последними
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Волочкова порадовала поклонников изменениями во внешности
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
Молоко утконоса убивает супермикробы
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
15:00 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге выберут лучшие туристические сувениры

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской области идет приём заявок на региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» — Большой Урал.

Как отмечает организатор конкурса Геннадий Шаталов, «тема туристического сувенира сегодня очень актуальна, ведь это те эмоции и впечатления, которые получает путешественник».

В региональном этапе конкурса могут принять участие авторы сувениров из 10 регионов страны: Республики Башкортостан, Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Пермского края, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Основные номинации фестиваля-конкурса: этнографический сувенир, сувенир города, сувенир региона, гастрономический сувенир (напитки), гастрономический сувенир (еда), сувенир события, сувенир туристического маршрута, сувенир музея, сувенир-игрушка, идея сувенира (проекты туристических сувениров, которые ранее не были реализованы). Победители регионального этапа примут участие в финале всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018 года, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Финальные мероприятия федерального конкурса во второй раз пройдут в Екатеринбурге — на площадке международного туристского форума «Большой Урал» 20—21 апреля.

«Для нас большая честь принимать этот замечательный конкурс на нашей площадке форума “Большой Урал”. Через туристические сувениры мы продвигаем территорию, ее историю, ее неповторимый колорит», — считает директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Конкурсные заявки принимаются до 25 марта включительно. Образец заявки размещен на официальном сайте конкурса «Туристический сувенир» в разделе «участникам» — www.russiasuvenir.ru/uchestni.htm.

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе системно поддерживаются и продвигаются народные промыслы. В частности, создан художественно-экспертный совет по народно-художественным промыслам, осуществляется межотраслевое взаимодействие в сфере НХП. Центр развития туризма региона организует площадки для экспозиций ремесленников на событийных и выставочных мероприятиях Среднего Урала. Экспозиция Свердловской области ежегодно признается лучшей среди российских регионов на международной выставке «Ладья. Зимняя Сказка» в Москве.

© Служба новостей «АПИ».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Екатерининская Ассамблея ищет благополучателя
Рекорд президента
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
Дыра в преисподнюю: грандиозный проект Кольской сверхглубокой
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Минэнерго ответило на слова Мэй об альтернативе российскому газу
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь