В Екатеринбурге выберут лучшие туристические сувениры
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской области идет приём заявок на региональный этап всероссийского
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской области идет приём заявок на региональный этап всероссийского
Как отмечает организатор конкурса Геннадий Шаталов, «тема туристического сувенира сегодня очень актуальна, ведь это те эмоции и впечатления, которые получает путешественник».
В региональном этапе конкурса могут принять участие авторы сувениров из 10 регионов страны: Республики Башкортостан, Республики Коми,
«Для нас большая честь принимать этот замечательный конкурс на нашей площадке форума “Большой Урал”. Через туристические сувениры мы продвигаем территорию, ее историю, ее неповторимый колорит», — считает директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
Конкурсные заявки принимаются до 25 марта включительно. Образец заявки размещен на официальном сайте конкурса «Туристический сувенир» в разделе «участникам» — www.russiasuvenir.ru/uchestni.htm.
Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе системно поддерживаются и продвигаются народные промыслы. В частности, создан
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