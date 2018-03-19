В Екатеринбурге выберут лучшие туристические сувениры

Как отмечает организатор конкурса Геннадий Шаталов, «тема туристического сувенира сегодня очень актуальна, ведь это те эмоции и впечатления, которые получает путешественник».

В региональном этапе конкурса могут принять участие авторы сувениров из 10 регионов страны: Республики Башкортостан, Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Пермского края, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Основные номинации фестиваля-конкурса: этнографический сувенир, сувенир города, сувенир региона, гастрономический сувенир (напитки), гастрономический сувенир (еда), сувенир события, сувенир туристического маршрута, сувенир музея, сувенир-игрушка, идея сувенира (проекты туристических сувениров, которые ранее не были реализованы). Победители регионального этапа примут участие в финале всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018 года, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Финальные мероприятия федерального конкурса во второй раз пройдут в Екатеринбурге — на площадке международного туристского форума «Большой Урал» 20—21 апреля .

«Для нас большая честь принимать этот замечательный конкурс на нашей площадке форума “Большой Урал”. Через туристические сувениры мы продвигаем территорию, ее историю, ее неповторимый колорит», — считает директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Конкурсные заявки принимаются до 25 марта включительно. Образец заявки размещен на официальном сайте конкурса «Туристический сувенир» в разделе «участникам» — www.russiasuvenir.ru/uchestni.htm.

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе системно поддерживаются и продвигаются народные промыслы. В частности, создан художественно-экспертный совет по народно-художественным промыслам, осуществляется межотраслевое взаимодействие в сфере НХП. Центр развития туризма региона организует площадки для экспозиций ремесленников на событийных и выставочных мероприятиях Среднего Урала. Экспозиция Свердловской области ежегодно признается лучшей среди российских регионов на международной выставке «Ладья. Зимняя Сказка» в Москве.