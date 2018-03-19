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14:34 (мск), источник: СуперОмск

В омской Госавтоинспекции прокомментировали аварийность из-за снегопада

Сегодня на Омск обрушился сильный снегопад с ветром; о непогоде предупреждали заранее, а автомобилистов просили соблюдать осторожность.

Однако оказалось, что омичи довольно аккуратны за рулем: ДТП сегодня было не так много, как можно было бы ожидать.

«По данным на 16:00 в Омске зарегистрировано 56 ДТП с материальным ущербом, в 2 ДТП пострадали 2 человека. Мы не можем сказать, что есть большое увеличение ДТП», — сообщили «СуперОмску» в Госавтоинспекции.

Со слов правоохранителей, в другие дни, без обильного снегопада, число аварий может быть даже больше. Например, в пятницу, когда за окном была обычная погода и беспроблемные дорожные условия, зарегистрировали 73 ДТП. В среднем, за сутки регистрируют 30−40 аварий.

Напомним, в Омске объявили штормовое предупреждение. Сегодня вечером ожидается похолодание, гололед и сильный ветер, уже началис скапливаться пробки. Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать осторожность.

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