В омской Госавтоинспекции прокомментировали аварийность из-за снегопада

Однако оказалось, что омичи довольно аккуратны за рулем: ДТП сегодня было не так много, как можно было бы ожидать.

«По данным на 16:00 в Омске зарегистрировано 56 ДТП с материальным ущербом, в 2 ДТП пострадали 2 человека. Мы не можем сказать, что есть большое увеличение ДТП», — сообщили «СуперОмску» в Госавтоинспекции.

Со слов правоохранителей, в другие дни, без обильного снегопада, число аварий может быть даже больше. Например, в пятницу, когда за окном была обычная погода и беспроблемные дорожные условия, зарегистрировали 73 ДТП. В среднем, за сутки регистрируют 30−40 аварий.