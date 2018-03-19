Miss Me? проекция с улыбчивым Путиным появилась на здании британского МИД
Световая проекция с улыбающимся президентом России появилась на фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне. Фотография российского лидера Владимира Путина сопровождалась надписью Miss Me? («Скучали по мне?»), пишет RT.
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