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16:46 (мск), источник: BFM.ru

Miss Me? проекция с улыбчивым Путиным появилась на здании британского МИД

Световая проекция с улыбающимся президентом России появилась на фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне. Фотография российского лидера Владимира Путина сопровождалась надписью Miss Me? («Скучали по мне?»), пишет RT.

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Сообщается, что таким образом авторы перформанса призывают всех уважать выбор народа России. Видео принадлежит арт-группе Philosoraptor.

1 комментарийк этой статье
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