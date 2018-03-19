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14:46 (мск), источник: РИА Новости

Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин заявил, что сбреет усы, как только блогер Юрий Дудь признает, что выборы в РФ были честными.

Источник: РИА Новости

Шестого февраля гостем шоу «вДудь» на YouTube стал Грудинин. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил спор: если Грудинин наберёт меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — Дудь побреется налысо. Утром 19 марта Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

«Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными,… то я сразу при нем побреюсь», — сказал Грудинин журналистам в ходе пресс-конференции.

В целом по стране за Грудинина проголосовали 11,8% избирателей, или 8 миллионов 648 тысяч 147 человек по итогам обработки 99,84% протоколов. Он занял второе место, уступив действующему главе государства Владимиру Путину, который побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий.

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