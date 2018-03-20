Москва стала одним из пяти самых фотографируемых городов мира
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Городом, чаще всего встречающимся на фотографиях пользователей Инстаграм, стал Лондон, а Москва заняла четверное место. Об этом сообщает немецкая газета
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Городом, чаще всего встречающимся на фотографиях пользователей Инстаграм, стал Лондон, а Москва заняла четверное место. Об этом сообщает немецкая газета
Следующим после лидера рейтинга с более 90 миллионами фотографий, стал Париж (76 миллионов). Замыкает тройку Барселона с показателем 34 миллиона.
Москва занимает четвертое место с 33 миллионами фотографий, обогнав Берлин (26 миллионов) и Рим (16 миллионов). Также в десятку лучших вошли Мадрид, Амстердам, Анкара и Прага.
Исследование показало, что самые популярные достопримечательности в Лондоне —
В Барселоне люди чаще всего фотографируют Саграда Фамилия (полтора миллиона фото), стадион Камп Ноу (около миллиона) и горную цепь Монтсеррат (чуть меньше полумиллиона).
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