В Ленобласти стало на один ВУЗ меньше
Министерство образования и науки РФ в своём распоряжении постановил закрыть филиал Российского государственного гуманитарного университета во Всеволожске.
Министерство образования и науки РФ в своём распоряжении постановил закрыть филиал Российского государственного гуманитарного университета во Всеволожске.
Ликвидация филиала РГГУ во Всеволожске произошла по неназванным причинам. Об этом говорится в приказе, подписанном главой Минобнауки Ольгой Васильевой. Несмотря на закрытие филиала посреди учебного года, исполняющему обязанности ректора ВУЗа Александру Безбородову необходимо обеспечить продолжение обучения лиц, обучающихся в филиалах, с их согласия с сохранением формы и условий обучения.
Кроме всеволожского филиала РГГУ также лишился филиала в
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