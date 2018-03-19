В Ленобласти стало на один ВУЗ меньше

Ликвидация филиала РГГУ во Всеволожске произошла по неназванным причинам. Об этом говорится в приказе, подписанном главой Минобнауки Ольгой Васильевой. Несмотря на закрытие филиала посреди учебного года, исполняющему обязанности ректора ВУЗа Александру Безбородову необходимо обеспечить продолжение обучения лиц, обучающихся в филиалах, с их согласия с сохранением формы и условий обучения.