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16:41 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти стало на один ВУЗ меньше

Министерство образования и науки РФ в своём распоряжении постановил закрыть филиал Российского государственного гуманитарного университета во Всеволожске.

Источник: Reuters

Ликвидация филиала РГГУ во Всеволожске произошла по неназванным причинам. Об этом говорится в приказе, подписанном главой Минобнауки Ольгой Васильевой. Несмотря на закрытие филиала посреди учебного года, исполняющему обязанности ректора ВУЗа Александру Безбородову необходимо обеспечить продолжение обучения лиц, обучающихся в филиалах, с их согласия с сохранением формы и условий обучения.

Кроме всеволожского филиала РГГУ также лишился филиала в Улан-Удэ согласно всё тому же приказу ведомства.

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