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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета встретится с поклонниками

Александр Литягин ответит на вопросы и расскажет о тенденциях в балете.

В рамках цикла бесплатных театральных лекций в Воронеже пройдет встреча с Александром Литягиным. Главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета, который до сих пор танцует главные партии балетного репертуара, расскажет об актуальных трендах в балете, о работе над постановками и об использовании авангардистских идей в сценографии. Встреча с известным танцовщиком пройдет в формате «вопрос-ответ» — Александр Литягин ответит на вопросы слушателей.

Встреча пройдет 24 марта в 15.00 в конференц-зале Дома актера (ул. Дзержинского, 5а, 3-й этаж), вход свободный, нужно предварительно зарегистрироваться.

Александр Литягин возглавил воронежскую балетную труппу в 2014-м, до этого исполнил все главные партии балетного репертуара Воронежского ТОБ — от классики до модерна.

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