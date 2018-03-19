Главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета встретится с поклонниками

В рамках цикла бесплатных театральных лекций в Воронеже пройдет встреча с Александром Литягиным. Главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета, который до сих пор танцует главные партии балетного репертуара, расскажет об актуальных трендах в балете, о работе над постановками и об использовании авангардистских идей в сценографии. Встреча с известным танцовщиком пройдет в формате «вопрос-ответ» — Александр Литягин ответит на вопросы слушателей.