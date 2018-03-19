Главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета встретится с поклонниками
Александр Литягин ответит на вопросы и расскажет о тенденциях в балете.
Александр Литягин ответит на вопросы и расскажет о тенденциях в балете.
В рамках цикла бесплатных театральных лекций в Воронеже пройдет встреча с Александром Литягиным. Главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета, который до сих пор танцует главные партии балетного репертуара, расскажет об актуальных трендах в балете, о работе над постановками и об использовании авангардистских идей в сценографии. Встреча с известным танцовщиком пройдет в формате «вопрос-ответ» — Александр Литягин ответит на вопросы слушателей.
Встреча пройдет 24 марта в 15.00 в
Александр Литягин возглавил воронежскую балетную труппу в 2014-м, до этого исполнил все главные партии балетного репертуара Воронежского ТОБ — от классики до модерна.
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