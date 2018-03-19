В Воронеже перекроют движение по улице Большой Стрелецкой в ночь на 20 марта

Участок улицы Большой Стрелецкой перекроют в ночь на вторник, 20 марта, сообщила пресс-служба горадминистрации. Движение машин будет ограничено с 22:00 понедельника, 19 марта, до 5:00 вторника, 20 марта.

Ограничение связано с проведением работ по уборке проезжей части. Проехать нельзя будет по участку от Петровской набережной до улицы Станкевича.