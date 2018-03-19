В Воронеже перекроют движение по улице Большой Стрелецкой в ночь на 20 марта
Ограничение связано с уборкой проезжей части.
Ограничение связано с уборкой проезжей части.
Участок улицы Большой Стрелецкой перекроют в ночь на вторник, 20 марта, сообщила
Ограничение связано с проведением работ по уборке проезжей части. Проехать нельзя будет по участку от Петровской набережной до улицы Станкевича.
Администрация Воронежа приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит планировать свой маршрут заранее.
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