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15:53 (мск), источник: Kazinform

Директоров 5 школ уволили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области в ходе заседания коллегии областного управления образования директора 5 школ освобождены от занимаемых должностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как пояснил руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел, причина увольнения — ненадлежащее исполнение возложенных функциональных обязанностей.

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«Я думаю, эти пять увольнений послужат уроком для всех остальных», — подчеркнул Г. Жукел.

Он также уточнил, что первостепенной задачей профильного ведомства и общеобразовательных школ служит повышение уровня образованности учащихся региона.

«В этом направлении у нас делается огромная работа. К примеру, в прошлом году мы обучали самих учителей, провели соответствующие курсы. Теперь же будем требовать с директоров за достигнутые результаты. Потому что создаются все условия. Но ряд директоров неправильно выполняют и воспринимают свои функции. Они думают, что они вжились в свое кресло и так и будет впредь. На самом деле директор — это та позиция, с которой спрос очень высокий, так как он, в первую очередь, является организатором, администратором процесса обучения детей. И если люди не справляются, они будут освобождены», — сказал Г. Жукел.

Вместе с тем, по итогам прошлого года Алматинская область занимает 13 место в разрезе республики по Единому национальному тестированию.

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