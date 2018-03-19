Директоров 5 школ уволили в Алматинской области

«В этом направлении у нас делается огромная работа. К примеру, в прошлом году мы обучали самих учителей, провели соответствующие курсы. Теперь же будем требовать с директоров за достигнутые результаты. Потому что создаются все условия. Но ряд директоров неправильно выполняют и воспринимают свои функции. Они думают, что они вжились в свое кресло и так и будет впредь. На самом деле директор — это та позиция, с которой спрос очень высокий, так как он, в первую очередь, является организатором, администратором процесса обучения детей. И если люди не справляются, они будут освобождены», — сказал Г. Жукел.