7 неожиданных фактов из жизни подводников, о которых вы даже не подозревали

Представь себе, что ты несколько месяцев не видишь не то что женщин, но даже солнца. Пейзаж за окном практически не меняется, так же как и еда, а о ветре и свежем воздухе на это время стоит забыть.

Кому-то такая жизнь может показаться невыносимой, однако доблестные моряки с подводных лодок и не к такому привыкли. 19 марта они празднуют свой профессиональный праздник, и Playboy предлагает познакомиться с цифрами из жизни подводников.

Более 100 человек

Кадр из фильма «К-19»

Именно столько в среднем составляет экипаж подводной лодки. Хотя, в зависимости от конкретного судна, их может быть от 30 до 350. Среди них — офицеры, рядовые и гражданские служащие. Как и на обычном корабле, на подлодке есть капитан, штурман, матросы, а также кок (куда без него)!

15 квадратных метров

Источник: РИА "Новости"

Именно на такое «личное пространство» может рассчитывать житель подводной лодки. Кстати, это не так уж и плохо, и даже в два раза больше, чем предельно допустимый показатель, который в нашей стране составляет шесть метров.

90 дней

Источник: РИА "Новости"

Столько длится стандартный боевой поход. Причем современная атомная подлодка может спокойно не подниматься на поверхность и продолжать функционировать в течение целых 10 лет. Но вот люди к таким срокам не готовы.

600 метров

Кадр из фильма «Подводная лодка»

На такую глубину может погрузиться атомная подводная лодка. Правда, обычно они все же плавают гораздо ближе к поверхности. Например, «перископная глубина» — не больше 18 метров.

50 грамм

Кадр из фильма «Первый после бога»

Красного вина наливают подводникам каждый день. А на некоторых судах и все сто. Такая «подзаправка» просто необходима не только для поднятия боевого духа, но и нормального функционирования организма ограниченного в движении.

3 недели

Кадр из фильма «Убрать перископ»

Питаются подводники свежей едой из холодильника. А следующие девять недель — консервы. Правда, на их качество и разнообразие не жалуются — во-первых, потому что не мужское это дело ныть, а во-вторых, потому что дают им и икру и ветчину самого хорошего качества.

Цифра 9

Источник: РИА "Новости"

Признана самой несчастливой. Как и все представителей профессий, связанных с риском, подводники суеверны. У них существует множество примет — они не бреются перед выходом в море, и считают, что именно эта цифра приносит неудачу. В истории было несколько печальных случаев, подтверждающих это убеждение, поэтому теперь ее стараются избегать.