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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В семи муниципалитетах Калининградской области отключат свет в рамках акции «Час Земли»

Цель — пропаганда бережного отношения к окружающей среде.

К ежегодной международной экологической акции «Час Земли» присоединится Калининградская область. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 24 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени, свет отключат сразу в нескольких городах и поселках, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды.

Присоединиться к акции и на один час выключить свет и бытовые электроприборы в своих домах жителей Калининградской области призывает региональное минприроды.

— В акции уже подтвердили участие семь муниципальных образований, среди которых Калининград, Зеленоградский, Гвардейский, Пионерский, Полесский, Правдинский и Озерский городские округа. В указанный час в городах и населенных пунктах отключат уличное освещение, подсветку административных зданий и памятников архитектуры, — сказал министр природных ресурсов и экологии области Олег Ступин.

В Калининграде на время проведения акции планируется к отключению подсветка зданий мэрии и правительства.

«Час Земли» — крупнейшая экологическая акция в мире, в рамках которой в назначенное время гаснет подсветка Московского Кремля и Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, Великой стены в Китае и Колизея в Риме, Эйфелевой башни в Париже и Бранденбургских ворот в Берлине.

Ежегодно в данной акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более 170 стран.

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