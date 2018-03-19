В семи муниципалитетах Калининградской области отключат свет в рамках акции «Час Земли»
Цель — пропаганда бережного отношения к окружающей среде.
Цель — пропаганда бережного отношения к окружающей среде.
К ежегодной международной экологической акции «Час Земли» присоединится Калининградская область. Как сообщает
Присоединиться к акции и на один час выключить свет и бытовые электроприборы в своих домах жителей Калининградской области призывает региональное минприроды.
— В акции уже подтвердили участие семь муниципальных образований, среди которых Калининград, Зеленоградский, Гвардейский, Пионерский, Полесский, Правдинский и Озерский городские округа. В указанный час в городах и населенных пунктах отключат уличное освещение, подсветку административных зданий и памятников архитектуры, — сказал министр природных ресурсов и экологии области Олег Ступин.
В Калининграде на время проведения акции планируется к отключению подсветка зданий мэрии и правительства.
«Час Земли» — крупнейшая экологическая акция в мире, в рамках которой в назначенное время гаснет подсветка Московского Кремля и Петропавловской крепости в
Ежегодно в данной акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более 170 стран.
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