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18:31 (мск), источник: Publika.md

В селах высота снежного покрова местами превышает 25 см

Жители сел расчищают от снега дворы и улицы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 38% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

После обильных снегопадов высота снежного покрова в стране местами достигает 25 сантиметров.

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«Не ожидала такого, но делать нечего, раз Бог дал. Вчера два раза убирали снег, и сегодня до семи утра. Но все равно еще придется потрудиться».

В прошлом году в это время уже сеяли сахарную свеклу. В этом — посадят позже.

«Конечно, будут последствия. Ведь чем раньше у свеклы начинается вегетационный период, тем лучше будет урожай», — сказал фермер Николае Кихай.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и в ближайшие дни. До 22 марта по всей стране действует жёлтый код метеоопасности.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. Завтра днём ожидается до минус одного, местами слабый снег и дожди.

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