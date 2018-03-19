В селах высота снежного покрова местами превышает 25 см

«Не ожидала такого, но делать нечего, раз Бог дал. Вчера два раза убирали снег, и сегодня до семи утра. Но все равно еще придется потрудиться».



В прошлом году в это время уже сеяли сахарную свеклу. В этом — посадят позже.



«Конечно, будут последствия. Ведь чем раньше у свеклы начинается вегетационный период, тем лучше будет урожай», — сказал фермер Николае Кихай.



По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и в ближайшие дни. До 22 марта по всей стране действует жёлтый код метеоопасности.



Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. Завтра днём ожидается до минус одного, местами слабый снег и дожди.