Британские власти заинтересовались недвижимостью влиятельных россиян

Призывы направлены в основном на россиян и связаны с делом об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Лидер либерально-демократической партии Винс Кейбл предлагает, чтобы «олигархи, которых явно можно считать влиятельными политическими лицами» в письменной форме и с предоставлением соответствующей документации объяснили, «как заработали свои состояния». Если ответы британские власти не удовлетворят, активы будут конфискованы.

По последним оценкам, состоятельные россияне, связанные с политикой, владеют недвижимостью в Великобритании на сумму 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,5 миллиарда долларов). В основном недвижимость сосредоточена в Лондоне.