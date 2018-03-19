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16:26 (мск), источник: Чердак

Биологи из МГУ предложили создать заповедники для кротов и летучих мышей

Пока редкие виды этих млекопитающих не встречаются ни в одном из заповедников России.

Источник: Tabble / СС0

Зоологи биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова составили список редких видов млекопитающих, обитающих в пустынях и степях России, но не встречающихся ни на одной особо охраняемой природной территории (ООПТ) страны. Этот список позволил выявить предпочтительные места для создания новых заповедников и национальных парков, способных помочь в поддержании и увеличении поголовья малочисленных зверей. Научная статья опубликована журналом «Аридные экосистемы» на русском и английском языках. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.

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Авторы статьи сосредоточились на наземных млекопитающих, населяющих в России аридные и семиаридные биомы — то есть местности с жарким летом, холодной зимой, малым количеством осадков и большими суточными перепадами температур. Говоря проще, их интересовали в первую очередь обитатели степей, полупустынь и пустынь. Биологи определили, какое число видов млекопитающих, соответствующих указанным критериям, относится к 1−4 категориям Красной книги РФ. Первая категория включает в себя организмы, находящиеся под угрозой исчезновения, вторая — тех, чья численность сокращается, третья — редкие виды, четвертая — виды, численность которых неизвестна. Границы ареалов этих видов нанесли на карту России, где были отмечены территории различных биомов и расположение ООПТ.

Исследователи выявили, что всего в РФ на территориях с аридным и семиаридным климатом обитает 32 редких вида млекопитающих. Картография показала, что шесть из них не водятся ни на одной из особо охраняемых природных территорий страны. Это амурский степной хорь (Mustela eversmanni amurensis, отряд хищные), маньчжурский цокор (Myospalax psilurus espilanus, отряд грызуны), обыкновенный длиннокрыл (Miniopterus schreibersii, отряд рукокрылые), трехцветная ночница (Myotis emarginatus, отряд рукокрылые), подковонос Мегели (Rhinolophus mehelyi, отряд рукокрылые) и японская могера (Mogera wogura, отряд насекомоядные).

Таким образом, среди редких, но на практике не охраняемых видов млекопитающих степей, полупустынь и пустынь России преобладают представители отряда рукокрылые, то есть летучие мыши.

Также должную защиту не получают родственницы кротов могеры, представители семейства куньи (амурский степной хорь) и степной роющий грызун (маньчжурский цокор).

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Все они, кроме японской могеры и обыкновенного длиннокрыла, относятся к категории 2, то есть численность представителей данных видов сокращается. Длиннокрыл находится под угрозой исчезновения (категория 1), могера — редкий вид (категория 3).

Для защиты всех указанных зверей авторы исследования предлагают создать на соответствующих территориях ООПТ. Биологи не указывают конкретных координат для предполагаемых природных резерватов, однако по ареалам упомянутых краснокнижных видов их можно примерно определить. Так, для охраны маньчжурского цокора подошли бы территории в пределах Уссурийского, Октябрьского, Пограничного и Ханкайского районов Приморского края. Подобные предположения можно сделать и для пяти других видов.

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