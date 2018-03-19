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19:06 (мск), источник: РИА Новости

Умер летчик-испытатель Георгий Мосолов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Летчик-испытатель Георгий Мосолов, дважды переживший клиническую смерть при испытаниях истребителя МиГ-21 в 1962 году, скончался на 92-м году жизни, сообщил журналистам в понедельник гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

Источник: РИА Новости

«От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внёсший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате», — приводит слова Тарасенко пресс-служба предприятия.

Как напоминает пресс-служба, Георгий Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, в том числе три абсолютных. На его счету также три всесоюзных рекорда, установленных, среди прочих, на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21.

Мосолов был одним из близких друзей Юрия Гагарина, отмечают в РСК «МиГ».

Родившийся в 1926 году в Уфе летчик освоил более 50 типов самолетов. Он проводил испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов.

За свою работу он был удостоен звания заслуженного летчика-испытателя СССР и награжден множеством медалей.

По данным из открытых источников, в сентябре 1962 года с истребителем Е-8/1 (опытном образце МиГа-21), который пилотировал Мосолов, произошел инцидент, едва не стоивший летчику жизни. В машине разрушился двигатель, обломки которого повредили фюзеляж и часть систем самолета.

В этот момент Е-8/1 находился на высоте 10 тысяч метров и летел со скоростью более 1,8 тысячи километров в час. Катапультировавшийся в экстремальных условиях Мосолов (катапультирование можно было проводить на скоростях до 800 километров в час) получил тяжелую травму головы и многочисленные переломы, в том числе обеих ног. Во время лечения врачи дважды констатировали клиническую смерть, но летчик все же покарабкался.

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