Умер летчик-испытатель Георгий Мосолов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
«От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный
Как напоминает
Мосолов был одним из близких друзей Юрия Гагарина, отмечают в РСК «МиГ».
Родившийся в 1926 году в Уфе летчик освоил более 50 типов самолетов. Он проводил испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов.
За свою работу он был удостоен звания заслуженного
По данным из открытых источников, в сентябре 1962 года с истребителем Е-8/1 (опытном образце МиГа-21), который пилотировал Мосолов, произошел инцидент, едва не стоивший летчику жизни. В машине разрушился двигатель, обломки которого повредили фюзеляж и часть систем самолета.
В этот момент Е-8/1 находился на высоте 10 тысяч метров и летел со скоростью более 1,8 тысячи километров в час. Катапультировавшийся в экстремальных условиях Мосолов (катапультирование можно было проводить на скоростях до 800 километров в час) получил тяжелую травму головы и многочисленные переломы, в том числе обеих ног. Во время лечения врачи дважды констатировали клиническую смерть, но летчик все же покарабкался.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.