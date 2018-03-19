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16:11 (мск), источник: ТАСС

Систему спасения рыбы от недостатка кислорода установили на Новосибирском шлюзе

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Систему насыщения воды кислородом установили на Новосибирском судоходном шлюзе, входящем в структуру гидроузла Новосибирской ГЭС на реке Обь.

Источник: Reuters

Тем самым получилось спасти от гибели рыбу, которая начала скапливаться на шлюзе во время ремонтно-конструкторских работ с декабря 2017 года, сообщил в понедельник ТАСС Станислав Ковалев — главный инженер проектно-строительной гидротехнической компании «Акватик», выполняющей ремонтные работы на шлюзе.

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«На участке, где велись работы по укреплению берега, мы заметили, что начала появляться рыба, которой зимой там быть не должно. Ей не хватало кислорода, поэтому мы создали систему насыщения воды воздухом, чтобы она не гибла на этом участке», — сказал Ковалев.

По его словам, система представляет собой трубопровод, по которому в воду подается воздух. Рыба получает кислород и с помощью образующейся на поверхности воды полыньи, которая открывает большую площадь для обогащения воды кислородом из атмосферы. Стоимость установки системы аэрации Ковалев не уточнил.

Как рассказал собеседник агентства, каждую неделю они получают замеры содержания кислорода на данном участке. По его словам, за весь зимний период критических отклонений в показателях не было, но в случае ухудшения ситуации можно будет увеличить объемы подачи воздуха, установить дополнительный компрессор и даже проложить дополнительный трубопровод.

Ранее сообщалось, что стоимость контракта на проведение реконструкции Новосибирского шлюза составляет 584,38 млн рублей. Финансировать работы будет федеральный бюджет в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» на 2010−2020 годы.

Новосибирский судоходный шлюз эксплуатируется с 1961 года, он позволяет судам обходить плотину ГЭС.

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