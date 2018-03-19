20 марта более 100 казанских домов, а также в школе и детском саду отключат свет

Источник: Комсомольская правда

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе: ул. Марджани, 52, а также в нежилых зданиях: ул. Ахтямова, 1/48, 5, ул. КСКа, 3, ул. Г. Тукая, 89/14, 91.

С 8.00 до 17.00 обесточат Кировский район: ул. Краснококшайская, 158, 162, 164, 164а, 166, ул. Полевая, 24, 26, 28, 30, 36, ул. Фабричная, 4, ул. Чкалова, 1, 7, 7а, 7б.

С 8.30 до 17.00 без света останутся дома №№ 2, 4а, 8а, 10, 13, 14, 15а, далее с 16-го по 30-й, с 32-го по 40-й по ул. Береговая; №№ 1−49 по переулку Бирюзовый, №№ 2, 4, 7 по Дачному переулку, дома №№ 1−69 и 9б, 38а, 40а, 42а, 46, 52, 56, 58, 62 по ул. Займищенская, №№ 3, 5, 7, 9б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 по переулку Займищенский; №№ 2−30 по ул. Лучевая, №№ 10, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 32 по ул. Лучевая-Садовая, №№ 1−50 по ул. Майкопская; №№ 1−28, 38, 39, 40, 42, 43, далее с 47-го по 60-й по ул. Садовая; №№ 4−18 по ул. Сиреневая.

С 8.30 до 17.00 отключение поселке Петровский в Приволжском районе: 40 лет Победы, Дубровая, Советская, Сосновая.

А с 9.00 до 17.00 света пропадет в поселке Мирный на улицах: 1-я Земляничная, 2-я Приовражная, 4-я Давликеевская, 4-я Поперечно-Давликеевская, 5-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Пологая, Новинка.