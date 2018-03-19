Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
Польза алкоголя: правда и вымыслы
5 крутых вещей, которые могут сделать родителей счастливее
Представитель актера Добронравова сообщила о его состоянии
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
Пелагея рассказала о дорогих подарках мужа
Молоко утконоса убивает супермикробы
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
45Состоялись выборы президента России
16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

20 марта более 100 казанских домов, а также в школе и детском саду отключат свет

В этот вторник в 4 районах Казани отключат электричество.

Источник: Комсомольская правда

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе: ул. Марджани, 52, а также в нежилых зданиях: ул. Ахтямова, 1/48, 5, ул. КСКа, 3, ул. Г. Тукая, 89/14, 91.

С 8.00 до 17.00 обесточат Кировский район: ул. Краснококшайская, 158, 162, 164, 164а, 166, ул. Полевая, 24, 26, 28, 30, 36, ул. Фабричная, 4, ул. Чкалова, 1, 7, 7а, 7б.

С 8.30 до 17.00 без света останутся дома №№ 2, 4а, 8а, 10, 13, 14, 15а, далее с 16-го по 30-й, с 32-го по 40-й по ул. Береговая; №№ 1−49 по переулку Бирюзовый, №№ 2, 4, 7 по Дачному переулку, дома №№ 1−69 и 9б, 38а, 40а, 42а, 46, 52, 56, 58, 62 по ул. Займищенская, №№ 3, 5, 7, 9б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 по переулку Займищенский; №№ 2−30 по ул. Лучевая, №№ 10, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 32 по ул. Лучевая-Садовая, №№ 1−50 по ул. Майкопская; №№ 1−28, 38, 39, 40, 42, 43, далее с 47-го по 60-й по ул. Садовая; №№ 4−18 по ул. Сиреневая.

С 8.30 до 17.00 отключение поселке Петровский в Приволжском районе: 40 лет Победы, Дубровая, Советская, Сосновая.

А с 9.00 до 17.00 света пропадет в поселке Мирный на улицах: 1-я Земляничная, 2-я Приовражная, 4-я Давликеевская, 4-я Поперечно-Давликеевская, 5-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Пологая, Новинка.

С 9.00 до 18.00 без электричества останется поселок Карьер — улица Школьная, поселок Константиновка, поселок Кульсеитово, а также школа № 141, детсад № 65 Советского района.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Во Франции школьный учитель покрыл лицо татуировками и подался в модели
Четыре причины очередей на выборах
Путин назвал цель нового президентского срока
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
Проекция с улыбчивым Путиным появилась на здании британского МИД
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы
7 фактов из жизни подводников, о которых вы даже не подозревали
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала главарей ИГ в Сирии
Преподаватели выступили против новых образовательных стандартов
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
60-летняя Шэрон Стоун сыграла роль, написанную для 25-летней Создатели комедии изначально предлагали актрисе сыграть маму главной героини, но Стоун самостоятельно переработала сценарий
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь