В Краснодаре представят фильм кубанского режиссера «Горный бег»
В «Кубанькино» 24 марта в 13:00 пройдет
В «Кубанькино» 24 марта в 13:00 пройдет
Картина впервые демонстрируется широкой аудитории. В основе сюжета — единственная историческая хроника первого горного марафона «Фишт-О-Run». В фильме участвуют лучшие спортсмены юга России.
В картине показана сила духа и упорство в достижении высоких спортивных результатов. Она переносит зрителя на место событий.
После показа состоится встреча с режиссером фильма и организаторами горного марафона, сообщает
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