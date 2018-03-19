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17:41 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре представят фильм кубанского режиссера «Горный бег»

В «Кубанькино» 24 марта в 13:00 пройдет пресс-показ документального фильма Михаила Слепцова.

Картина впервые демонстрируется широкой аудитории. В основе сюжета — единственная историческая хроника первого горного марафона «Фишт-О-Run». В фильме участвуют лучшие спортсмены юга России.

В картине показана сила духа и упорство в достижении высоких спортивных результатов. Она переносит зрителя на место событий.

После показа состоится встреча с режиссером фильма и организаторами горного марафона, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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