IBM представила список технологий, которые изменят мир

Работники лабораторий IBM каждый год отбирают пять технологий, которые, на их взгляд, должны изменить общество и бизнес в течение ближайших пяти лет. Все они были представлены в докладе «5 за 5», который был опубликован сегодня. Подробнее о каждой из них также расскажут сами исследователи корпорации на форуме Think 2018, который состоится в
Первой, а точнее первыми технологиями, которые были отмечены в этом году IBM Research, стали блокчейн и криптографические якоря. Они должны помочь в ближайшем будущем начать успешно бороться с контрафактной продукцией, ущерб мировой экономике от которой ежегодно насчитывает более $600 млрд. Идея состоит в том, чтобы использовать распределенные реестры (блокчейн) для отслеживания всей производственной цепочки товаров. Маркироваться же каждый из товаров будет при помощи специальных микрочипов, работающих на блокчейне, — криптографических якорей. Это микрокомпьютеры размером с крупицу соли или чернильную каплю, которые будут крепиться непосредственно на каждый товар. Таким образом можно будет отследить время и место погрузки/выгрузки товаров, а с помощью датчиков фиксировать и вносить в блокчейн данные об условиях, в которых продукты и товары хранились. Кроме того, станет известен и сам производитель, что устранит проблему подделок на рынке.
Квантовые компьютеры уже в ближайшие годы перестанут ассоциироваться у людей с научной фантастикой и
Следующий прорыв связан с двумя вышеперечисленными технологиями — криптографией и распространением квантовых компьютеров. Дело в том, что квантовые компьютеры — это новая эра в мире цифровых вычислений. Их возможности в разы превосходят то, на что способны наши обычные компьютеры. Это, безусловно, открывает перед человечеством новые возможности для исследований. Но одновременно и создает некоторые проблемы, одна из которых — проблема защищенности данных. Дело в том, что все сегодняшние методы шифрования данных автоматически устареют с распространением квантовых компьютеров, которые довольно быстро смогут взламывать любую сегодняшнюю защиту. Решением этой проблемы должно стать шифрование на криптографических решетках. Оно прячет данные внутри сложных алгебраических структур, что предотвращает взлом не только сегодняшними компьютерами, но и будущими квантовыми машинами.
Наконец, еще две технологии из списка IBM Research этого года связаны с искусственным интеллектом. Первая из них — это автономные
Кроме того, считают в компании, мощное развитие в ближайшее время получит непредвзятый искусственный интеллект. Речь идет о качестве отбора баз данных, на которые учится искусственный интеллект. Подход к их выбору не должен быть предвзятым, иначе результаты обучения ИИ перестанут быть объективными.
Кирилл Сарханянц.
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