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16:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

IBM представила список технологий, которые изменят мир

Научно-исследовательское подразделение IBM, IBM Research, ежегодно публикует доклад «5 за 5», в котором описывает пять технологий, которые должны изменить наш мир в ближайшие пять лет. На этот раз специалисты лабораторий компании выделили технологии, связанные с искусственным интеллектом, криптографией и квантовыми вычислениями.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Работники лабораторий IBM каждый год отбирают пять технологий, которые, на их взгляд, должны изменить общество и бизнес в течение ближайших пяти лет. Все они были представлены в докладе «5 за 5», который был опубликован сегодня. Подробнее о каждой из них также расскажут сами исследователи корпорации на форуме Think 2018, который состоится в Лас-Вегасе сегодня.

Первой, а точнее первыми технологиями, которые были отмечены в этом году IBM Research, стали блокчейн и криптографические якоря. Они должны помочь в ближайшем будущем начать успешно бороться с контрафактной продукцией, ущерб мировой экономике от которой ежегодно насчитывает более $600 млрд. Идея состоит в том, чтобы использовать распределенные реестры (блокчейн) для отслеживания всей производственной цепочки товаров. Маркироваться же каждый из товаров будет при помощи специальных микрочипов, работающих на блокчейне, — криптографических якорей. Это микрокомпьютеры размером с крупицу соли или чернильную каплю, которые будут крепиться непосредственно на каждый товар. Таким образом можно будет отследить время и место погрузки/выгрузки товаров, а с помощью датчиков фиксировать и вносить в блокчейн данные об условиях, в которых продукты и товары хранились. Кроме того, станет известен и сам производитель, что устранит проблему подделок на рынке.

Квантовые компьютеры уже в ближайшие годы перестанут ассоциироваться у людей с научной фантастикой и чем-то из далекого будущего, считают специалисты IBM. «В ближайшие пять лет квантовые вычисления будут активно использоваться новыми категориями профессионалов и разработчиков, чтобы решать задачи, которые до сих пор считались неразрешимыми. Квантовый компьютер станет обыденностью в университетских аудиториях и даже появится в некоторых средних школах», — говорится в докладе корпорации.

Следующий прорыв связан с двумя вышеперечисленными технологиями — криптографией и распространением квантовых компьютеров. Дело в том, что квантовые компьютеры — это новая эра в мире цифровых вычислений. Их возможности в разы превосходят то, на что способны наши обычные компьютеры. Это, безусловно, открывает перед человечеством новые возможности для исследований. Но одновременно и создает некоторые проблемы, одна из которых — проблема защищенности данных. Дело в том, что все сегодняшние методы шифрования данных автоматически устареют с распространением квантовых компьютеров, которые довольно быстро смогут взламывать любую сегодняшнюю защиту. Решением этой проблемы должно стать шифрование на криптографических решетках. Оно прячет данные внутри сложных алгебраических структур, что предотвращает взлом не только сегодняшними компьютерами, но и будущими квантовыми машинами.

Наконец, еще две технологии из списка IBM Research этого года связаны с искусственным интеллектом. Первая из них — это автономные роботы-микроскопы, оснащенные ИИ. «Объединенные в единую сеть и распространенные по миру, эти микроскопы будут мониторить в режиме реального времени самый важный и наиболее подверженный опасности ресурс Земли — воду… Микроскопы с ИИ могут быть помещены в водоемы, чтобы отслеживать передвижение планктона в 3D, в его естественной среде обитания и использовать эту информацию, чтобы предугадывать его поведение и следить за здоровьем. Это может помочь в таких ситуациях, как разлив нефти и при стоках отравляющих веществ с земли, а также предотвратить такие угрозы, как образование “красных приливов”», — говорится в сообщении IBM.

Кроме того, считают в компании, мощное развитие в ближайшее время получит непредвзятый искусственный интеллект. Речь идет о качестве отбора баз данных, на которые учится искусственный интеллект. Подход к их выбору не должен быть предвзятым, иначе результаты обучения ИИ перестанут быть объективными.

Кирилл Сарханянц.

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