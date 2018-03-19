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16:21 (мск), источник: Om1.ru

Сушинский и Дыбаль прилетели в Омск с 4-часовым опозданием из-за метели

Самолет не смог приземлиться в омском аэропорту и улетел в Новосибирск.

Сегодня, 19 марта, в Омск прибыли новый президент «Авангарда» Максим Сушинский и председатель совета директоров клуба Александр Дыбаль. Их ждали во втором часу дня, однако из-за сильной метели борт не смог совершить посадку и развернулся в Новосибирск. В итоге самолет приземлился в омском аэропорту только в 17:45 — с более чем 4-часовой задержкой.

Сушинский и Дыбаль вместе с врио губернатора Александром Бурковым планируют в первую очередь побывать на стройке детской хоккейной академии «Авангард». Мероприятие было назначено на 15:00, однако его перенесли на 19:30.

Напомним, два дня назад Сушинского назначили президентом «Авангарда» вместо отправленного в отставку Владимира Шалаева. В Омске ему предстоит решить судьбу главного тренера Германа Титова и генерального менеджера Виктора Шалаева.

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