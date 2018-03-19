Сушинский и Дыбаль прилетели в Омск с 4-часовым опозданием из-за метели

Сегодня, 19 марта, в Омск прибыли новый президент «Авангарда» Максим Сушинский и председатель совета директоров клуба Александр Дыбаль. Их ждали во втором часу дня, однако из-за сильной метели борт не смог совершить посадку и развернулся в Новосибирск. В итоге самолет приземлился в омском аэропорту только в 17:45 — с более чем 4-часовой задержкой.