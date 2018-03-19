Сушинский и Дыбаль прилетели в Омск с 4-часовым опозданием из-за метели
Самолет не смог приземлиться в омском аэропорту и улетел в Новосибирск.
Самолет не смог приземлиться в омском аэропорту и улетел в Новосибирск.
Сегодня, 19 марта, в Омск прибыли новый президент «Авангарда» Максим Сушинский и председатель совета директоров клуба Александр Дыбаль. Их ждали во втором часу дня, однако
Сушинский и Дыбаль вместе с врио губернатора Александром Бурковым планируют в первую очередь побывать на стройке детской хоккейной академии «Авангард». Мероприятие было назначено на 15:00, однако его перенесли на 19:30.
Напомним, два дня назад Сушинского назначили президентом «Авангарда» вместо отправленного в отставку Владимира Шалаева. В Омске ему предстоит решить судьбу главного тренера Германа Титова и генерального менеджера Виктора Шалаева.
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